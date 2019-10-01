صفاء سلطان تنشر صورة لها بفستان الزفاف مع فنان شهير؟





نشرت النجمة السورية صفاء سلطان، صورة جديدة بثوب الزفاف بينما ظهر باسم ياخور برفقتها بالبدلة الرسمية.





المسلسل الكوميدي "ببساطة "





الصور هذه هي من تصوير إحدى لوحات الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي " ببساطة " من تأليف مجموعة من الكتاب و إخراج تامر اسحاق و إنتاج شركة " روي برودكشن " التي يملكها النجم السوري باسم ياخور.





صفاء تعبر عن سعادتها





وعبرت صفاء عن سعادتها بهذه المشاركة ونوعية اللوحة التي قدمتها متمنية أن تنال رضا الجمهور.

تصوير الجزء الثاني

ويتابع المخرج تامر إسحاق تصوير الجزء الثاني من المسلسل بمشاركة مجموعة مختلفة من النجوم منهم فادي صبيح و محمد حداقي وعبد المنعم عمايري ورنا شميس و آخرين.

"رياح السموم"

وكانت صفاء قد بدأت موسمها بالمشاركة بالمسلسل البدوي "رياح السموم" من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد بشير الهواري والذي جرى تصويره في الأردن.











