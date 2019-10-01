تياجو سيلفا: نمتلك فريق مميز.. ونسعي للفوز علي جالطة سراي

شدد قائد فريق باريس سان جيرمان تياجو سيلفا علي ضرورة إظهار جودتهم في مباراة اليوم المرتقبة أمام فريق جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.





وينزل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً علي جالطة سراي بتركيا في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة.





وإستطاع فريق العاصمة الفرنسية الفوز في مباراة الجولة الأولى على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد في ملعب حديقة الأمراء.





وأكد سيلفا في مؤتمر صحفي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "نحن نعرف مدى جودة جالطة سراي وتاريخهم، جماهيرهم متحمسون للغاية ونعرف كيف سيكون الأمر، لكن يتعين علينا التركيز على لعبتنا الخاصة وعدم التفكير في الجماهير، حتى لو لم يكن الأمر سهلاً".





وتابع السلساو البرازيلي: هم سيواجهون نفس الشيء عندما يأتون إلينا في ملعبنا، آمل أن نفوز بالمباراتين من أجل التأهل إلى دور الـ16".





وواصل: "أعرف أنه ليس من السهل المقارنة بين موسمين، ولكن أعتقد أننا هذا الموسم نمتلك فريقًا قويًا للغاية خاصة مع اللاعبين الذين تعاقدنا معهم".





وإستطرد نجم ميلان الإيطالي الأسبق: "لقد بدأ باريس سان جيرمان بداية جيدة لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد وكان ذلك أهم شيء، سيكون تحديًا كبيرًا هنا، لكنني واثق من أن فريقي قادر على الأداء الجيد، سواء كان أداءنا أفضل من العام الماضي، سيتعين علينا الانتظار".





ومن المنتظر أن يستمر غياب المهاجم الأورجواياني إدينسون كافاني في هذا اللقاء الذي مازال يعاني من إصابة في الفخذ.



