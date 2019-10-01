لتحقيق حلمه.. غيني يسافر للمغرب مختبئا وراء عجلة طائرة.. و"نهاية" غير متوقعة
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:04 ص
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في واقعة غريبة من نوعها، عثر موظفو الخدمات الأرضية في مطار محمد الخامس في المغرب، على جثة شخص من غينيا، موجودة خلف عجلة طائرة.
وصرحت السلطات، بأن الطائرة التي تم العثور على الجثة في عجلاتها كانت قادمة من بلاده غينيا إلى المغرب، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.
فيما أصدرت شركة الخطوط الملكية المغربية، بيانا أكدت فيه على الشاب اختبأ بفتحة جهاز عجلات الهبوط في الطائرة، ليسافر إلى المغرب.
وتابع بيان الخطوط الملكية، أن الشخص الغيني الميت تسلل إلى مدرج المطار في العاصمة الغينية كوناكري، وهو ما يعتبر انتهاك للقواعد الأمنية السارية.
وكما جاء في البيان، أن الشاب توفى مباشرة بعد إقلاع الطائرة، وحاليا فتحت السلطات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادثة.
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