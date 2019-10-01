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موعد مباراة باريس سان جيرمان وجالطة سراي اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:33 ص
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موعد مباراة باريس سان جيرمان وجالطة سراي اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
باريس سان جير مان
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محمد جمال
 
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يستضيف ملعب تورك تيليكوم أرينا بتركيا مباراة قوية بين حالطة سراى التركى وباريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و جالطة سراى التركي بدوري أبطال أوروبا  
يلتقي الفريقين باريس سان جيرمان الفرنسي وجالطة سراي التركي فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء حصرياً على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة والمالكة لحقوق بث دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و جالطة سراى التركي بدوري أبطال أوروبا
وسيذاع اللقاء حصرياً على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة والمالكة لحقوق بث دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 وسيكون اللقاء على قناة beIN Sport HD 1.

ويسعي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواصلة نتائجه الممتازة تصدر المجموعة الأولي والتى تضم أيضاً ريال مدريد الإسبانى وكلوب بروج البلجيكي.

وكان باريس قد فاز بنتيجة كبيرة خلال اللقاء الأول علي فريق ريال مدريد الإسبانى فى لقاء أقيم بملعب باريس حديقة الأمراء والفوز بثلاثية دون رد سجلهم أنخيل دى ماريا هدفين وهدف لتوماس مونييه.
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