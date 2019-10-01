تركيا ترفع أسعار الكهرباء بنسبة 14.9%

أعلنت السلطات التركية، بدءا من اليوم الثلاثاء، رفع أسعار الكهرباء في البلاد بنسبة 14.9%.





وكما أعلنت الهيئة التنظيمية لسوق الطاقة في تركيا، عقب اجتماع لها مساء أمس الاثنين، زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 14.9% اعتبارا من 1 أكتوبر على المنشآت السكنية والصناعية والتجارية.





ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة سارية لمدة ثلاثة أشهر أي حتى 31 ديسمبر من العام الحالى حال لم يحدث أي تطور استثنائي.





يذكر أن السلطات التركية قد رفعت أسعار الكهرباء في البلاد بزيادة تقدر بـ 15 % في شهر يوليو الماضي.