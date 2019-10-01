تركيا ترفع أسعار الكهرباء بنسبة 14.9%
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:17 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
أعلنت السلطات التركية، بدءا من اليوم الثلاثاء، رفع أسعار الكهرباء في البلاد بنسبة 14.9%.
وكما أعلنت الهيئة التنظيمية لسوق الطاقة في تركيا، عقب اجتماع لها مساء أمس الاثنين، زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 14.9% اعتبارا من 1 أكتوبر على المنشآت السكنية والصناعية والتجارية.
ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة سارية لمدة ثلاثة أشهر أي حتى 31 ديسمبر من العام الحالى حال لم يحدث أي تطور استثنائي.
يذكر أن السلطات التركية قد رفعت أسعار الكهرباء في البلاد بزيادة تقدر بـ 15 % في شهر يوليو الماضي.
Advertisements
- إسرائيل ترفع أسعار البنزين بنسبة 1% ابتداء من الغد
- بعد الكهرباء.. رفع أسعار الغاز الطبيعي فى تركيا 14%
- تركيا ترفع أسعار الكهرباء بين 9 و14%
- للمرة الرابعة خلال عام.. تونس ترفع أسعار الوقود
- ارتفاع أسعار التجزئة فى اسطنبول بنسبة 13.68% في ديسمبر
- "إمبراطورية أردوغان".. نيران الأسعار تنهش في جسد الشعب التركي
- تركيا ترفع أسعار البنزين
المزيد عن: زيادة اسعار تركيا الكهرباء ارتفاع اسعارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر