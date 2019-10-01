أوباميانج: أنا سعيد بهدف مانشستر

تحدث لاعب فريق آرسنال بيير إيميريك أوباميانج، عن أنه كان واثقًا من عدم تواجده في وضعية التسلل خلال تسجيله الهدف في مباراة الأمس أمام فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.





وحسم التعادل الإيجابي نتيجة قمة اجولة السابعة، حيث أن الفريقان تعادلا بهدف لمثله.





ودون أوباميانج هدفاً للجانرز ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي وجود تسلل قبل أن يحتكم إلى تقنية الفيديو والتي أقرت بصحته.





وأكد أوباميانج عبر تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد حصلت على تمريرة رائعة، كنت واثقًا من أنني لم أكن متسللًا، لقد فوجئت بصافرة الحكم، لكنني حاولت إنهاء الهجمة لأنني كنت واثقًا من صحة وضعي".





وأوضح إيريك : "لقد سمعت الجماهير وهي تقول تسلل! ولكن بعد ذلك تم احتسب الهدف، كنت سعيدًا بذلك".





وإختتم المهاجم الجابوني: "انتظار حكم تقنية الفيديو شعور غريب، لا يمكنك الاحتفال بنسبة 100 %، لكن لا بأس بذلك، أنا سعيد".



