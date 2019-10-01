"علم الدين": ما تعرضه قنوات الإخوان نوع من الكذب والتضليل الإعلامي



وأضاف "علم الدين"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن ما تعرضه قنوات جماعة الإخوان المسلمين هو نوع من أنواع الخداع والكذب والتضليل الإعلامي بهدف خلق حالة من الفوضى تشبه ما قبل 25 يناير.



وتابع أستاذ الإعلام، أنه تم توظيف العديد من الشخصيات لخلق هذه الحالة، وإلقاء تهم الفساد على الحكم حاليا لكي يتحرك المواطن ويكون لديه حالة من الثورة والتمرد.



وأكد أن الشعب يعي هذه الأمور، وقد أكد انحيازه لما تم تحقيقه على الأرض بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن هذه قنوات الإخوان مازالت تعمل على الفتنة، وتستهدف الجيش المصري وهو نعمة من نعم الله على مصر، وهو تدخل في العديد من المجالات من أجل مصلحة المواطنين.



وأشار إلى أن هذا الأمر أيضا يحدث مع الشرطة وباقي المؤسسات الأخرى التي يريدون شيطتنها، كما كانت الحالة قبل 25 يناير والتي نتج عنها حرق السجون وأقسام الشرطة.

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الإعلام والوسائل الإعلامة يجب أن تتميز بالدقة والصدق والموضوعية، واحترام للقيم الإنسانية والمهنية.