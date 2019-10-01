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مقتل فنان شاب في ظروف غامضة!

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:54 ص
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مقتل فنان شاب في ظروف غامضة!
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فوجئ والد الفنان الجزائري، محمد الخامس زغدي، بجثة ابنه (26 عاما) مرمية أمام المنزل في حي الرمال بعاصمة ولاية وادي سوف الجزائرية، أثناء خروجه من المنزل صباح اليوم.

ملابسات الحادث

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث، ويذكر أن الضحية كان أحد نجوم برنامجي "فنان العرب" و"ألحان وشباب 3".

إعلان خبر الوفاة

وأعلنت قناة النهار الجزائرية، خبر الوفاة، حيث قالت المذيعة أن زغدي البالغ من العمر 26 سنة، وجد ميتا أمام بيته في حي الرمال عاصمة الولاية الجزائرية.

اكتشاف جثة الفنان

وأضافت "تم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر، وأنه تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله، بسبب ضياع مفتاح "الجراج"  لركن سيارته فسقط منه".


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