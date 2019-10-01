مقتل فنان شاب في ظروف غامضة!





فوجئ والد الفنان الجزائري، محمد الخامس زغدي، بجثة ابنه (26 عاما) مرمية أمام المنزل في حي الرمال بعاصمة ولاية وادي سوف الجزائرية، أثناء خروجه من المنزل صباح اليوم.





ملابسات الحادث





ولم تتضح بعد ملابسات الحادث، ويذكر أن الضحية كان أحد نجوم برنامجي "فنان العرب" و"ألحان وشباب 3".





إعلان خبر الوفاة



