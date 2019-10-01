محافظ الدقهلية: للأحزاب دور كبير في توعية الشباب بما يحاك ضد مصر

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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا، بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير المساعد مع أمناء الأحزاب بالمحافظة، لبحث دور الأحزاب في تقديم الخدمة للمواطنين وتوعية الشباب بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة للنهوض بالاقتصاد.



وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الهجمة الشرسة من الإشاعات التي تتعرض لها مصر ممنهجة من الداخل والخارج لهدم كيان هذه الدولة وما تم بناؤه من إنجازات خلال السنوات القليلة الماضية من مدن جديدة ومشروعات قومية عملاقة وبنية أساسية للمدن والقرى.



وأكد المحافظ، على أنه للأحزاب السياسية دورًا فعالًا في توعية وتثقيف المواطنين والشباب بما يحاك ضد مصر ومحاولة تشويه صورتها في الداخل والخارج للنيل منها وأنهم شركاء في التصدي لأعداء الوطن.



واستمع شاروبيم، إلى أمناء الأحزاب وعرض مقترحاتهم لمواجهة بعض القضايا وطلب منهم عقد ندوات والتواصل مع الشباب والمواطنين لتصحيح الصورة ونشر الحقيقة التي يعمل أعدائنا في الداخل والخارج للنيل منها وتزييفها.



وقال المحافظ، إنه سيتم عقد مؤتمرات للشباب بجميع المراكز والمدن كل شهرين وأولها سيعقد في مركز المطرية يضم المنزلة والجمالية للاستماع إلى الشباب والمشاكل التي تواجههم وعرض مقترحاتهم وأفكارهم لمواصلة مسيرة النهوض بالاقتصاد المصري.



ومن جانبهم، أعرب أمناء الأحزاب، عن تقديرهم لجهود محافظ الدقهلية التي يبذلها في مختلف القطاعات والمجالات ويلمسها المواطنون.