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رئيس برشلونة يحاول إخماد نيران الفتنة مع قائد الفريق

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:42 ص
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رئيس برشلونة يحاول إخماد نيران الفتنة مع قائد الفريق
رئيس برشلونة
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السيد على
 
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أعلن تقرير صحفي، أمس الاثنين، عن عقد اجتماع بين جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، ومدافع الفريق جيرارد بيكيه، بسبب تصاعد التوتر في النادي الكتالوني.

وقالت شبكة "ESPN" العالمية، إن لاعبي برشلونة اشتكوا من فشل مجلس الإدارة، في التعاقد مع نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وتابعت الشبكة تقريرها اصدار مساء أمس: "نيمار حاول الضغط للعودة إلى برشلونة، لكن إدارة باريس سان جيرمان لم ترضخ، ومع ذلك لم يكن هو السبب الوحيد للأزمة بين اللاعبين والإدارة".

ونقلت "ESPN" تقريراً صحفياً تم نشره في صحيفة (موندو ديبورتيفو) الأسبوع الماضي، ادعى أن قوة بيكيه تمثل مشكلة لبرشلونة، وهو ما انتقده اللاعب في الإعلام بشكل علني، حيث يعتقد أن هذا المقال جاء بتحريض من أحد أعضاء مجلس الإدارة".

وكان بيكيه قد وجه سهام الانتقادات إلى إدارة البلوجرانا، بسبب جولات الفريق التحضيرية قبل الموسم الجاري، والتي شملت رحلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

وإختتمت الشبكة بأن بارتوميو، يأمل أن ينهي هذه الأمور مع بيكيه، لكي يتخطى الفريق انطلاقته السيئة.
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