عبد الحليم قنديل: جماعة الإخوان دعت للثورة 11 مرة ولم تقم (فيديو)



وأضاف "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، ويقدمه خالد أبو بكر، أن جماعة الإخوان المسلمين انتحلت أيضا صفة ثورة 23 يوليو، كما قام الفلول بانتحال صفة 30 يونيو، ولكن الحقيقة أن هذه الثورات هي تابعة للشعب المصري.



وشدد الكاتب الصحفي، على أن الثورات يصحبها قدر هائل من الاضطراب، سواء في الاقتصاد أو غيره، ولكن جماعة الإخوان المسلمين أدمنت الكذب، وحولوه من عادة إلى عبادة، لافتا إلى الصور الوحيدة التي تم رفعها في ثورة يناير كانت صور جمال عبد الناصر.



وأشار إلى أنه في العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان جماعة الإخوان المسلمين لهم مقر معروف، مؤكدا أن ظاهرة اليمين الديني جرى تسمينها وتضخيمها خلال أربعة عقود.



الجدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين والمقاول الفنان الهارب محمد علي، كانوا قد دعوا خلال الأيام الماضية إلى القيام بثورة على النظام الحالي، إلا أن الشعب لم يستجب لمنولم يلبي نداءهم إلا أعداد ضئيلة من أتباعهم، بينما احتشد عشرات الآلاف في ميدان المنصة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن جماعة الإخوان المسلمين دعت إلى 11 ثورة حتى الآن ولم تقم أي ثورة لسبب بسيط، وهو أن جماعة الإخوان ليسوا أهل للثورة، مشيرا إلى أن هذه الجماعة "انتحلت" صفة 25 يناير.