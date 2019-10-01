"الخرباوي": الإخوان جماعة فاشلة.. وأصيبت بالإحباط الشديد (فيديو)

Advertisements

قال ثروت الخرباوي الكاتب والمفكر السياسي، إن جماعة الإخوان لم تجد إلا حروب الجيل الرابع لنشر الفوضى في مصر، مؤكدًا أن جماعة الإخوان جماعة فاشلة، وتبحث عن مصالحها الشخصية، متابعًا: "جماعة الإخوان رخصت نفسها، ورخصت المعاتي والقيم الجميلة من أجل مصالحهم الشخصية".



ولفت "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، إلى أن الإخوان أصيبوا بإحباط شديد، ويمرون بحالة غضب شديدة حاليًا، وخاصة بين شباب الإخوان بالخارج، والذي باعد بينهم وبين بلدهم.



ووجه الكاتب والمفكر السياسي، حديثا للإخوان، قائلًا: "نبيل الحلفاوي قال مفاتيح الميادين مع الشعب وليس مع الحكومة، إنتم مش معاكم حد إنتم معاكم إبليس وأجهزة مخابرات وأردوغان وتميم، معاكم ناس بعيدة تمامًا عن مصر، وليس الشعب المصري الذي قتلتوه وقتلتوا من جيشه، إنتم مش هتقدروا"، موضحًا أن الإخوان يريدون أن تدخل مصر في دائرة تخريب ودائرة حرب أهلية.



وقال ثروت الخرباوي، المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن الانشقاقات بين قيادات جماعة الإخوان في تركيا وقطر إضعاف لعناصره في مصر، مشيرًا إلى أن الانشقاقات تكشف الفساد في داخله.



ولفت المفكر السياسي، إلى أن الانشقاقات في الجماعة الحالية هي الأكثر قسوة في تاريخ التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أنهم كان لديهم وهم العودة للحكم في مصر مرة أخرى، حيث كان التنظيم الإرهابي يعلم أفراده أن الإسلام لا يقوم إلا بحكم الجماعة الإرهابية، واصفا إيًاه بالكلام الرخيص.

