ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الخرباوي": الإخوان جماعة فاشلة.. وأصيبت بالإحباط الشديد (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:23 ص
Advertisements
الخرباوي: الإخوان جماعة فاشلة.. وأصيبت بالإحباط الشديد (فيديو)
ثروت الخرباوي
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
قال ثروت الخرباوي الكاتب والمفكر السياسي، إن جماعة الإخوان لم تجد إلا حروب الجيل الرابع لنشر الفوضى في مصر، مؤكدًا أن جماعة الإخوان جماعة فاشلة، وتبحث عن مصالحها الشخصية، متابعًا: "جماعة الإخوان رخصت نفسها، ورخصت المعاتي والقيم الجميلة من أجل مصالحهم الشخصية".

ولفت "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، إلى أن الإخوان أصيبوا بإحباط شديد، ويمرون بحالة غضب شديدة حاليًا، وخاصة بين شباب الإخوان بالخارج، والذي باعد بينهم وبين بلدهم.

ووجه الكاتب والمفكر السياسي، حديثا للإخوان، قائلًا: "نبيل الحلفاوي قال مفاتيح الميادين مع الشعب وليس مع الحكومة، إنتم مش معاكم حد إنتم معاكم إبليس وأجهزة مخابرات وأردوغان وتميم، معاكم ناس بعيدة تمامًا عن مصر، وليس الشعب المصري الذي قتلتوه وقتلتوا من جيشه، إنتم مش هتقدروا"، موضحًا أن الإخوان يريدون أن تدخل مصر في دائرة تخريب ودائرة حرب أهلية.

وقال ثروت الخرباوي، المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن الانشقاقات بين قيادات جماعة الإخوان في تركيا وقطر إضعاف لعناصره في مصر، مشيرًا إلى أن الانشقاقات تكشف الفساد في داخله.

ولفت المفكر السياسي، إلى أن الانشقاقات في الجماعة الحالية هي الأكثر قسوة في تاريخ التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أنهم كان لديهم وهم العودة للحكم في مصر مرة أخرى، حيث كان التنظيم الإرهابي يعلم أفراده أن الإسلام لا يقوم إلا بحكم الجماعة الإرهابية، واصفا إيًاه بالكلام الرخيص.
Advertisements
طباعة
المزيد عن: ثروت الخرباوي الاخوان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
-
x
18:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
-
x
18:55
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:10
-
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة

DMCA.com Protection Status