"غباشي": "أمريكا غِلب حمارها مع إيران".. والمواجهة ستجعل المنطقة على صفيح ساخن

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قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، إن الموقف الإيراني أصبح مزعجًا لدرجة شديدة جدًا في تعقيدات الشرق الأوسط، معقبًا: "الولايات المتحدة غِلب حمارها مع إيران، بسبب الأجنحة التي فرضتها طهران في المنطقة، وفرض وصايتها على الكثير من ملفات المنطقة".



وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن العالم العرب لا يمتلك حرية التفاوض مع إيران، لافتَا إلى أن مشكلة العامل العربي في التعامل مع القوى الإقليمية سواء تركيا أو إيران، تأثره بمواقف دولية أخرى، لديها تأثير على ما يحدث في الشرق الأوسط بصورة كبيرة.



ولفت إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أطلق مبادرة للحل الساسي مع طهران، بعيدًا عن الحل العسكري الذي سيجعل المنطقة على صفيح ساخن، متمنيًا أن يقوم العالم العربي أو القوة المؤثرة فيه أن تتحدث مع إيران صراحة في كافة القضايا، والاتفاق على أن التدخل في الشأن العربي مرفوض، والتفاهم على الأمن القومي المتبادل.



وأشار إلى أن إيران طرحت مبادرة في وقت من الأوقات للاطمئنان مع الجانب الخليجي بالتحديد، متمنيًا أن يتلقف الجانب الإيراني المبادرة التي أطلقت من الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

