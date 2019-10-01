اليوم.. طائرة الفراعنة تفتتح بطولة كأس العالم باليابان أمام أستراليا
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:17 ص
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السيد على
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يستهل اليوم الثلاثاء منتخب مصر الأول للكرة الطائرة رجال مشوار كأس العالم المقام فى اليابان بمواجهة أستراليا فى الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة .
ويتطلع "فراعنة الطائرة" إلى تحقيق الفوز فى ضربة البداية من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة المنتخبات الأقوى المشاركة فى البطولة .
ويعتمد الجهاز الفنى للمنتخب فى هذه المنافسة على عناصر الشباب وأصحاب الخبرات مثل عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح فضلاً عن محمد عادل .
يذكر أن منافسات البطولة، تقام بنظام الدورى من دور واحد حيث يلتقى منتخب مصر مع جميع المنتخبات المشاركة فى المنافسة حيث يخوض الفراعنة 5 مواجهات فى مدينة ناجانو أمام أستراليا فى ضربة البداية ثم إيران والبرازيل وكندا وروسيا يومى 2، 4، 5، 6 أكتوبر على التوالى .
وتعود بعثة مصر إلي مدينة هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرًا أمريكا أيام 9، 10، 11، 13، 14، 15 من نفس الشهر الحالى .
وكانت بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول قد وصلت صباح أول امس إلى مدينة ناجانو اليابانية بتوقيت القاهرة استعدادًا لانطلاق منافسات المونديال.
وخاض منتخب الطائرة معسكرًا مغلقًا بهيروشيما فى اليابان منذ يوم 21 سبتمبر من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل انطلاق المنافسة العالمية . تواجد منتخب الطائرة حاليًا فى مغلق بهيروشيما فى اليابان منذ يوم 21 سبتمبر من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين قبل انطلاق المنافسة العالمية .
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