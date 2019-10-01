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فنانون شاركوا في نصر أكتوبر.. قصص نجوم الفن مع معركة استرداد الكرامة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:45 ص
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فنانون شاركوا في نصر أكتوبر.. قصص نجوم الفن مع معركة استرداد الكرامة
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هبة أحمد
 
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تحل علينا بعد أيام قليلة الذكرى الـ٤٦ لنصر أكتوبر العظيم، الذى تمكنت فيه قواتنا المسلحة من استعادة أرض سيناء الحبيب.

ونشاهد في ذكرى النصر العديد من الأفلام السينمائية التي تقوم بتجسيد مشاهد الحرب، ويقدم عدد من الفنانين أدوار البطولة فى تلك الأفلام، فيمت الكثيرون منا لا يعلمون أن لحرب أكتوبر أبطال حقيقيين من النجوم متواجدين بيننا الآن، وشاركوا في نصر أكتوبر وقاتلوا على الجبهة مقدمين حياتهم للوطن، وفى السطور التالية نرصد أبرز الفنانين الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة.

لطفى لبيب

نتيجة بحث الصور عن لطفي لبيب

قضى في الجيش 6 سنوات، شارك خلالهما في حرب 1973، وكان فى ذلك الوقت مجندا في "الكتيبة 26" أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة بعد تحطيمهم ل"خط برليف" وظل لطفى متواجدًا على الجبهة إلى أن سُمح لهم بالعودة إلى منازلهم في فبراير 1974، وألف لطفى كتابا بعنوان الكتيبة ٢٦" وهو موجود حاليًا فى الأسواق ،ويشمل الكتاب عن تجربته الشخصية وحكايات الجنود خلال الحرب.

الفنان الراحل محمود الجندى بعد أن أنتهى من دراسته، التحق بالخدمة العسكرية في وقت كانت البلاد تعاني من هزيمة مريرة بالنكسة، وقضى في الخدمة العسكرية ٧ سنوات، قدم خلالها الكثير من التضحيات مع زملائه من الجنود لحظة العبور. 

الفنان أحمد بدير كان من جنود مصر المخلصين، فقد شارك في حرب أكتوبر، وظل يقاتل حتى استشهد أحد زملائه في المعركة، وأوصاه أن يبلغ أهله ألا يقيموا عزاءه إلا بعد تحرير سيناء، وبالفعل لبى الفنان النداء.

أحمد فؤاد سليم 

نتيجة بحث الصور عن أحمد فؤاد سليم

بعد أن حصل الفنان أحمد فؤاد سليم على بكالوريوس التجارة، شارك في حرب أكتوبر لتحرير سيناء، والتحق بالسلاح الجوي، واستطاع أن يوجه عدد من الضربات الناجحة للعدو.

خليل مرسي

نتيجة بحث الصور عن خليل مرسي

كان "خليل"، أحد الجنود المشاركين في حرب العزة والكرامة ضد الاعتداء على أرض سيناء الحبيبة، وقد سجل التاريخ اسمه بحروف من نور مع أبطال مصر بهذه المعركة.

ومن الجدير بالذكر أنه لم تقتصر المشاركة على الرجال وحدهم في هذه الحرب على الرجال من الفنانين فقط بل لعبت بعض الفنانات دور كبير في هذه الحرب، ليس بأعمالهم بل بمشاركتهم للجنود في ميدان المعركة، أبرزهم شادية ونادية لطفى.

نادية لطفي

نتيجة بحث الصور عن نادية لطفي

كانت من أبرز المشاركات في حرب أكتوبر، فكانت تنزل إلى ميدان المعركة لكى ترفع من معنوياتهم.

شادية

نتيجة بحث الصور عن شادية

تطوعت الفنانة الرحلة شادية لتمريض الجنود المصابين في الحرب، وتبرعت أيضًا بمصوغاتها لصالح مصر في هذه الفترة العصيبة.



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