الصحف تكشف سبب غياب بيل وخاميس عن مباراة دوري الأبطال

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قالت صحف إسبانيا، أن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد ليس له أي علاقة بإستبعاد الثنائي جاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريجيز من مباراة الفريق الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم أمام كلوب بروج البلجيكي.



وفي هذا الصدد، قالت شبكة ESPN العالمية، أن السبب الحقيقي وراء إستبعاد هذا الثنائي من مباراة ريال مدريد وكلوب بروج البلجيكي، وهو تعرض اللاعبان لإصابات مختلفة، جعلت من الصعب مشاركتهم بشكل أساسي مع الفريق في لقاء الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.



وبحسب التقرير، فإن الدولي الكولومبي خاميس يعاني من إصابة بسيطة، لذلك فضل زين الدين زيدان المدي الفني للنادي الملكي، استبعاده من المُباراة، وكذلك يعاني جاريث بيل من بعض الإرهاق، لذا فقد فضل زين الدين زيدان، إراحة اللاعب من مباراة الفريق أمام كلوب بروج.



وجاء تقرير شبكة ESPN ليؤكد براءة المدرب الفرنسي من عملية إستبعاد هذا الثنائي، حيث كانت وسائل الإعلام الإسبانية تتهم زيدان أنه قد أستبعد جاريث بيل وخاميس رودريجيز من مباراة الفريق القادمة أمام كلوب بروج لأسباب فنية، ولكن يبدو بأن الوضع يتعلق بوجود إصابات لدى الثنائي.



يذكر أن ريال مدريد سيخوض مباراة قوية أمام كلوب بروج البليجكي مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب سنتياجو برنابيو في العاصمة مدريد، ويريد ريال مدريد أن يحقق أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات هذا الموسم، خاصة بعدما فشل الفريق في تحقيق ذلك في الجولة الأولى حيث خسر على يد باريس سان جيرمان.