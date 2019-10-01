أفلام ومسلسلات تناولت ذكرى نصر أكتوبر









وفى السطور التالية نرصد أبرز الأعمال التي قدمت حرب أكتوبر العظيمة.





فيلم "الممر"







تناول فيلم "الممر" قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلي رأسهم أحد القادة البواسل اادي يدعي "نور".





وتدور أحداثه حول هذه الحقبة التاريخية بدأ من حرب 1967 وحتي الأوقات الاولي من حرب الاستنزاف.





والفيلم شارك في بطولته كل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، التصوير لـ أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور لـ باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وجرت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.



ونجح الفيلم في جمع إيرادات 60 مليون جنيهًا منذ طرحه في السينما المصرية موسم عيد الفطر، كما يعد أعلى الأفلام إنتاجًا إذ رُصدت له ميزانية 100 مليون جنيه



وصرح المخرج شريف عرفة مؤخرا بأن الفيلم شارك فيه نحو 700 شخص، وأضاف أنه حاول تقديم قصة "الممر" بشكل إنساني، وأكد أن تصنيف الفيلم كفيلم حربي فقط تصنيف غير دقيق.



وأوضح عرفة أن تكلفة المعدات المستخدمة في هذه النوعية من الأفلام الحربية مرتفعة جدًا وهذا التحدي الأكبر في إنتاجها، وأوضح أنه أراد تنفيذ فكرة فيلم "الممر" منذ 30 عامًا تقريبًا، وأنه حاول تقديم الحقيقة كاملة بما فيها من هزائم وانتقادات قائلا: "جيشنا لا يحتاج لمجاملة".



قدمت السينما المصرية أيضا فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"،وذلك بعد عام واحد من انتهاء الحرب عام 1974م.



فيلم "حائط البطولات"









وانتج لنا المخرج محمد راضي فيلم "حائط البطولات" للفنان محمود ياسين والذي حُظر عرضه لأكثر من 15 سنة طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم عرضه بعد ثورة يونيو في نوفمبر 2014،والفيلم كان يتناول حرب الإستنزاف و مرحلة العبور وتكوين حائط صلب للصواريخ وشارك في بطولته الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ومحمود ياسين واحمد بدير وغيرهم من نجوم الفن .



فيلم "بدور"





ك وقدم الفنان محمود ياسين ونجلاء بدر فيلم "بدور" عام 1974م، تدور أحداثه فى إطار إجتماعي عن قصة شاب يشارك في حرب أكتوبر، ولكنه قبل الذهاب يتعرف علي فتاة تدعي "بدور"، وتجسد دورها نجلاء فتحي، تتوب علي يده من "النشل" فتقيم معه في المنزل ويدعي أنها ابنه عمه حتي لا يتعرض أحد لها بالأذي ولكن ينكشف الأمر في الوقت الذي يذهب للدفاع عن الوطن والمشاركة في الحرب، ويشتعل الصراع مع العدو، ويتم النصر والعبور ويعود صابر مجددًا للحارة مصابًا ويحتفل مع أهل حارته بزواجه من الفتاة، وقدما هذا محمود ياسين و نجلاء بدر فيلمًا آخر فى عام 1974، عن حرب أكتوبر، بعنوان "الوفاء العظيم"









فيلم "حتى آخر العمر" وشارك في بطولته الفنان كمال الشناوى، وسمير صبرى، مع المخرج حلمى رفلة، ودارت أحداث الفيلم عن المجندين عادل وصفوت حيث يكتشف كل منهما حبهما لفتاة تُدعي "ولاء" أثناء لقائهما فى حرب أكتوبر وبعد النصر يعودان لينسحب أحدهما من حياتها ساعياً وراء إتمام زواجها من صديقه.









وقدم فيلم "حتي آخر العمر" عام ١٩٧٥ حرب أكتوبر،والفيلم من إخراج أشرف فهمي وسيناريو وحوار يوسف السباعي، بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذى كان الفيلم أول بطوله له، وفيه قام محمود بالذهاب للحرب وأصيب وقتها بالشلل، وتحدث بينه وبين زوجته مشاكل كثيرة لشكه في سلوكها وعلاقتها بشخص آخر ولكنها تتمسك به وترفض أن تتركه حتي بعد انفصالها منه.



فيلم "العمر لحظة"







وفي سبتمبر عام 1978 قُدم فيلم "العمر لحظة" بطولة الفنانة ماجدة الصباحي والنجم الراحل أحمد مظهر مع المخرج القدير محمد راضي، و يتناول الفيلم قصة الصحفية التي تحمل العمل الوطني بين جنبيها حيث تُسافر إلي مكان القتال وتري بنفسها مآسى الحرب، وتعيش ما بين الألم في حرب الاستنزاف والأمل في النصر حتي يتحقق في أكتوبر المجيدة، كل ذلك من خلال إطار إجتماعي تشويقي.



فيلم "أبناء الصمت وفي سبتمبر عام 1978 قُدم فيلم "العمر لحظة" بطولة الفنانة ماجدة الصباحي والنجم الراحل أحمد مظهر مع المخرج القدير محمد راضي، و يتناول الفيلم قصة الصحفية التي تحمل العمل الوطني بين جنبيها حيث تُسافر إلي مكان القتال وتري بنفسها مآسى الحرب، وتعيش ما بين الألم في حرب الاستنزاف والأمل في النصر حتي يتحقق في أكتوبر المجيدة، كل ذلك من خلال إطار إجتماعي تشويقي.

وقدم الفنان الراحل نور الشريف فيلم "أبناء الصمت" مع ميرفت أمين ومحمود مرسي، والفيلم يعتبرمن أوائل الأفلام الوطنية التي جسدت النصر العظيم، وتدور أحداث الفيلم حول حرب أكتوبر والنكسة وهو من إخراج محمد راضي.





مسلسل "رأفت الهجان"







تناولت الأعمال الدرامية حرب أكتوبر منها مسلسل "رأفت الهجان"، تم عرضه على ثلاثة أجزاء، وهو من إخراج يحيى العلمي وبطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، و أحداثه دارت حول ملحمة وطنية في ملفات المخابرات المصرية عن سيرة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر.



مسلسل "العميل ١٠٠١"







المسلسل يتناول قصة جاسوس مصري استطاع أن يتغلغل إلى الجيش والمجتمع الإسرائيلي في عملية ناجحة قبل حرب 1973م، وهو بطولة مصطفى شعبان، ونيللي كريم، عدد كبير من نجوم الفن، . قصة وسيناريو وحوار الكاتب نبيل فاروق.

تتناول حلقات "سيناء سكة العاشقين" قصص وبطولات بعض رجال القوات المسلحة المصرية وتضحياتهم من أجل وطنهم حتي إحراز النصر واستشهادهم في سبيل الواجب.



مسلسل "سيناء سكة العاشقين"







هو مسلسل إذاعى، شارك فى بطولته نجوم من الإذاعة والموسيقي للموسيقار سامي الحفناوي والأشعار لأشرف عامر، تأليف وإخراج محمد علي. هو مسلسل إذاعى، شارك فى بطولته نجوم من الإذاعة والموسيقي للموسيقار سامي الحفناوي والأشعار لأشرف عامر، تأليف وإخراج محمد علي.





"أكتوبر الآخر"





أحداث المسلسل دارت حول مجموعة من الاصدقاء التقوا عقب الانتصار العظيم الذي حققته قواتنا المسلحة في السادس من اكتوبر 1973 وذلك بعد مضي عشر سنوات من هذه الحرب واتفق الاصدقاء علي عودة الانتصار لهم مرة أخري ولكن هذه المرة كانوا يحاولون الانتصار علي بعض المشاكل التي تواجه المجتمع حاليا.

















تشهد الأيام المقبلة الذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر العظيمة، والتي قدم فيها الأبطال ملحمة خالدة تتذكرها الأجيال جيلًا بعد جيل، وحاول الفن تخليد هذه المناسبة، بتقديم أعمال فنية سواء في السينما أو الدراما.