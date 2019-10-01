برشلونة يستعيد ميسي أمام إنتر وغموض موقف هذا اللاعب

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة أرنيستو فالفيردي؛ بعد عودة الثلاثي ليونيل ميسي وأنستو فاتي وعثمان ديمبلي؛ للمشاركة في التدريبات استعدادا لمواجهة إنتر ميلان الإيطال ي؛ بدوري أبطال أوروبا.





وعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي عثمان ديمبلي إلى تدريبات برشلونة الجماعية بصورة رسمية، صباح اليوم؛ عقب غيابهما عن مواجهة خيتافي السبت الماضي، بالدوري الإسباني.





وواصل أنسو فاتي التدرب بشكل فردي، بعد إصابته بعضلات الساق، إلا أنه سيغيب عن مواجهات فريقه بالفترة الحالية حتى يعود بشكل أقوى ومعافاته تماما.





ورغم مشاركة ديمبلي في جزء من المران؛ إلا أنه تأكد غيابه عن مباريات فريقه لمدة شهر على الأقل؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.





وسقط ديمبلي؛ مصابا قبل مواجهة خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني؛ والتي انتهت لصالح الفريق الكتالوني.





وأكدت صحيفة "سبورت الكتالونية" أن الفحوصات أن الإصابة التي تعرض ديمبلي؛ هي نفس الإصابة التي تعرض لها في أول مباراة بالموسم لبرشلونة أمام أتلتيك بيلباو منذ حوالي 40 يوما.





وأشارت الصحيفة أن مدة غيابه المتوقعة عن مباريات برشلونة هى نفس التي غابها في بداية الموسم أى حوالي 35 يوماً عن الملاعب.





على جانب آخر تأكد غياب جوردي ألبا وأنسو فاتي لاعبا فريق برشلونة عن مباراة الفريق الكتالوني المقبلة أمام إنتر ميلان لعدم تعافيهما من الإصابة.





ولم يشارك الثنائي في مران الفريق الكتالوني اليوم الاثنين ليأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام إنتر ميلان.





وكان ألبا قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق الكتالوني أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، ليغيب عن الفريق منذ ذلك التوقيت بينما يعاني فاتي من إصابة تعرض لها قبل مباراة الفريق الماضية أمام خيتافي.