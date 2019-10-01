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نشرة الفجر الرياضي: خيانة في برشلونة.. ضربة قوية للهلال.. واصلاح يقترب من الريال

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:39 ص
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نشرة الفجر الرياضي: خيانة في برشلونة.. ضربة قوية للهلال.. واصلاح يقترب من الريال
نشرة الفجر الرياضي
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محمد مرعي
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم عبر العالم.

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