أبرز أخبار التوك شو اليوم الاثنين 30-9-2019
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:41 ص
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رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحم
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تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
العمالة في قطر.. حقوق مهضومة ومعاملة غير آدمية (فيديو)
أعدت فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير مصور يستعرض تفاصيل الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة في قطر، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مستشار مفتي الجمهورية يوضح حكم وفضل الصلاة النارية
وحول حكم الصلاة النارية، أوضح المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة النارية هي صيغة من صيغ الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم، برقم معين، مثل 1111، أو 2222، أو 3333، وهي تفرج الهم والغم وترفع الكرب وتغفر الذنب، وتسمى نارية لأنها تحطم من يريد قهرك، وتفتح الطريق لتأتي لك بحقك المهضوم ببركتها، وحكمها جائزة ونافعة، منوهًا إلى أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم قال:" قال أبي بن كعب: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فما أجعل لك من صلاتي ؟ قال: ما شئت قلت: الربع ؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير، قلت: النصف ؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت: الثلثين ؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا يكفي همك ويغفر ذنب"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"الباز" يذيع تسريبات صوتية تكشف عن خطة الإخوان لنشر الفوضى (فيديو)
عرض الإعلامي محمد الباز، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، عدة تسريبات صوتية لشباب من جماعة الإخوان المسلمين، تكشف عن خطتهم الحالية للتحريض ونشر الفوضى، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"مدين للضرائب بـ 275 مليون جنيه".. الباز يكشف فساد محمد علي بالمستندات (فيديو)
وأكد الإعلامي، أن قطر متورطة بشكل أساسي في تصنيع وتمويل المقاول محمد علي، لافتًا إلى أن محمد علي استعان بأسماء شركاء وهميين في شركاته للحول على قروض ومشروعات بالباطل، وأن محمد علي مدين للضرائب بـ 275 مليون جنيه، معلقًا: "محمد علي تم استخدامه، وإذا كان شجاع يطلع يقول الفلوس منين"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أحمد موسى يكشف عن بعض القرارات التي سيتم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة للبترول غدًا
كشف الإعلامي أحمد موسى، معلومات عن بعض القرارات التي سوف تتخذ في اجتماع الهيئة العامة للبترول غدًا، موضحا أنه لا زيادة في أسعار المواد البترولية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس: السلاحف مهددة بالانقراض وفقدنا حوالي 95% منها (فيديو)
وأضاف أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، أن هناك مقولة علمية أن فرصة السلاحف لتغيير المكان الذي تضع البيض فيه، كفرصة شجرة تنبت في صحراء، ولهذا عندما تعود السلحفاة لتضع البيض وتجد مكانه مشروع أو مباني لا تستطع أن تضع بيضها، وتمتصه أو تلقيه في المياه، وتعتبر وكأنها سلحفاة عقيم، منوها بأن السلاحف البحرية تعد من أكثر الكائنات المعرضة للانقراض، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بشير عبد الفتاح: هذه حيلة أردوغان الجديدة بعد فشل أسلحته لمهاجمة مصر
وأكد أن البيان الذي أصدرته الخارجية المصرية عن تصريحات أردوغان كان رائعا جدا، حيث صدر البيان سريعا، واحتوى كذلك على أدلة ثبوتية بالأرقام عن انتهاكات النظام التركي، مضيفا أن بيان الخارجية المصرية كان صادما بشكل كبير لأردوغان، لافتا إلى أن أردوغان لم يعد لديه أسلحة لمهاجمة مصر، فلجأ إلى محاولة بث الفوضى، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل تهديد عصام العريان له عقب عزل محمد مرسي
كشف الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، عن تفاصيل تهديد القيادي الإرهابي عصام العريان له عقب عزل محمد مرسي، موضحًا: " تقابلت معه في إحدى شركات المحمول، قبل فض اعتصام رابعة، وتجاهلته، إلا أنه توجه نحوي وقال لي هنرجع نحكم في خلال شهر، وكلكم هتتعلقوا على المشانق"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"الأرصاد" تكشف عن طقس الثلاثاء.. وتحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر2019، وتضمن البيان أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، ولطيف ليلًا، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وائل الإبراشي: القدس ضاعت بسبب اكتفاء "الإخوان" بالدعاء على إسرائيل
وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية هي من اخترعت الشتائم في القضايا السياسية، حتى ضد إسرائيل معقبًا: "القدس ضاعت والجولان ضاعت، لأن هذا التيار اكتفى بالدعاء على إسرائيل فقط "، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حديقة الحيوان تكشف حقيقة تجول حيوان "وحيد القرن" في شوارع مصر (فيديو)
كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، حقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حول سير "وحيد القرن" في شوارع القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر عار عن الصحة تماما، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العمالة في قطر.. حقوق مهضومة ومعاملة غير آدمية (فيديو)
أعدت فضائية "إكسترا نيوز"، تقرير مصور يستعرض تفاصيل الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة في قطر، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مستشار مفتي الجمهورية يوضح حكم وفضل الصلاة النارية
وحول حكم الصلاة النارية، أوضح المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة النارية هي صيغة من صيغ الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم، برقم معين، مثل 1111، أو 2222، أو 3333، وهي تفرج الهم والغم وترفع الكرب وتغفر الذنب، وتسمى نارية لأنها تحطم من يريد قهرك، وتفتح الطريق لتأتي لك بحقك المهضوم ببركتها، وحكمها جائزة ونافعة، منوهًا إلى أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم قال:" قال أبي بن كعب: فقلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فما أجعل لك من صلاتي ؟ قال: ما شئت قلت: الربع ؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير، قلت: النصف ؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قلت: الثلثين ؟ قال: ما شئت وإن زدت فهو خير، قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: إذا يكفي همك ويغفر ذنب"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"الباز" يذيع تسريبات صوتية تكشف عن خطة الإخوان لنشر الفوضى (فيديو)
عرض الإعلامي محمد الباز، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، عدة تسريبات صوتية لشباب من جماعة الإخوان المسلمين، تكشف عن خطتهم الحالية للتحريض ونشر الفوضى، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"مدين للضرائب بـ 275 مليون جنيه".. الباز يكشف فساد محمد علي بالمستندات (فيديو)
وأكد الإعلامي، أن قطر متورطة بشكل أساسي في تصنيع وتمويل المقاول محمد علي، لافتًا إلى أن محمد علي استعان بأسماء شركاء وهميين في شركاته للحول على قروض ومشروعات بالباطل، وأن محمد علي مدين للضرائب بـ 275 مليون جنيه، معلقًا: "محمد علي تم استخدامه، وإذا كان شجاع يطلع يقول الفلوس منين"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أحمد موسى يكشف عن بعض القرارات التي سيتم اتخاذها في اجتماع الهيئة العامة للبترول غدًا
كشف الإعلامي أحمد موسى، معلومات عن بعض القرارات التي سوف تتخذ في اجتماع الهيئة العامة للبترول غدًا، موضحا أنه لا زيادة في أسعار المواد البترولية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس: السلاحف مهددة بالانقراض وفقدنا حوالي 95% منها (فيديو)
وأضاف أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، أن هناك مقولة علمية أن فرصة السلاحف لتغيير المكان الذي تضع البيض فيه، كفرصة شجرة تنبت في صحراء، ولهذا عندما تعود السلحفاة لتضع البيض وتجد مكانه مشروع أو مباني لا تستطع أن تضع بيضها، وتمتصه أو تلقيه في المياه، وتعتبر وكأنها سلحفاة عقيم، منوها بأن السلاحف البحرية تعد من أكثر الكائنات المعرضة للانقراض، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بشير عبد الفتاح: هذه حيلة أردوغان الجديدة بعد فشل أسلحته لمهاجمة مصر
وأكد أن البيان الذي أصدرته الخارجية المصرية عن تصريحات أردوغان كان رائعا جدا، حيث صدر البيان سريعا، واحتوى كذلك على أدلة ثبوتية بالأرقام عن انتهاكات النظام التركي، مضيفا أن بيان الخارجية المصرية كان صادما بشكل كبير لأردوغان، لافتا إلى أن أردوغان لم يعد لديه أسلحة لمهاجمة مصر، فلجأ إلى محاولة بث الفوضى، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل تهديد عصام العريان له عقب عزل محمد مرسي
كشف الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، عن تفاصيل تهديد القيادي الإرهابي عصام العريان له عقب عزل محمد مرسي، موضحًا: " تقابلت معه في إحدى شركات المحمول، قبل فض اعتصام رابعة، وتجاهلته، إلا أنه توجه نحوي وقال لي هنرجع نحكم في خلال شهر، وكلكم هتتعلقوا على المشانق"، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"الأرصاد" تكشف عن طقس الثلاثاء.. وتحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر2019، وتضمن البيان أن الطقس سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، ولطيف ليلًا، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
وائل الإبراشي: القدس ضاعت بسبب اكتفاء "الإخوان" بالدعاء على إسرائيل
وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية هي من اخترعت الشتائم في القضايا السياسية، حتى ضد إسرائيل معقبًا: "القدس ضاعت والجولان ضاعت، لأن هذا التيار اكتفى بالدعاء على إسرائيل فقط "، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حديقة الحيوان تكشف حقيقة تجول حيوان "وحيد القرن" في شوارع مصر (فيديو)
كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، حقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حول سير "وحيد القرن" في شوارع القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر عار عن الصحة تماما، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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