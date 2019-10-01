بني سويف اليوم: ترقية 4036 موظفا.. وإطلاق أسماء شهداء على 4 مدارس

إصابة 6 في مشاجرة بين عائلتين..والسبب: "لهو الأطفال"



أصيب ٦ أشخاص، في مشاجرة بين عائلتين بقرية بني رضوان التابعة لمركز بني سويف، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وضبطت قوات الشرطة طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.



ترقية 4036 موظفا



أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، قرارًا برقم 1599 لسنة 2019 بالموافقة على ترقية 4036 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية اعتبارا من 1 يوليو 2019، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيه 2019م، إلى المستويات الوظيفية المستحقين لها مع احتفاظهم بأقدميتهم المتبقية بعد الترقية.



إطلاق أسماء شهداء على 4 مدارس



وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، في اجتماعه، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، على إطلاق أسماء4 من شهداء الواجب على مدارس بمراكز "الواسطى، والفشن، وسمسطا، وبني سويف" تقديرًا للتضحيات التي قدمها شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.



إحباط ترويج 25 ألف قرص مخدر في الفشن



ضبطت وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة الفشن، جنوب بني سويف، كمية من الأقراص المخدرة تُقدر بـ25 ألف قرصًا، بحوزة 3 أشخاص "سائقين وعاطل" أثناء محاولتهم تجهيزيها للترويج والتوزيع على عملائهم بقرى المركز والمراكز المجاورة.



إحالة "طبيبان" بمستشفى ناصر للتحقيق



فاجأت لجنة من مديرية الصحة ببني سويف، مستشفى ناصر العام، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد بغدادي، وكيل المديرية مدير العلاجي، لمتابعة سير العمل ومدى إلتزام طاقم العمل بالنوبتجيات المسائية والليلية.



إنشاء قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن جامعة بني سويف



وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن في جلسته رقم 175 والمنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر الجاري، على إنشاء قسم اللغة اليابانية بكلية الألسن "درجة مشتركة" بالتعاون مع الجامعة اليابانية.



شهت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، على مدار 24 ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن السويفي، فضلا عن تقديم "الفجر" عددا من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل: