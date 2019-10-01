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"مكافحة الفساد في تونس"، محور العدد الجديد من "المفكرة القانونية"

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:34 ص
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مكافحة الفساد في تونس، محور العدد الجديد من المفكرة القانونية
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محمد وليد الجموسي
 
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 صدر منذ أيام العدد الخامس عشر من "المفكرة القانونية تونس"، تحت عنوان "نكره الفساد الذي يكبر فينا "، والمفكرة نشرية ورقية وإلكترونية تصدرها "جمعية المفكرة القانونية"، ويشارك في تحرير محتواها محامون وجامعيون و حقوقيون وقضاة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتضمن عدد شهر سبتمبر 2019 لهذه المفكرة 27 مقالا وحوارا صحفيا وتحليلا متنوعا ورسوما كاريكاتورية تمحورت جميعها حول مكافحة الفساد في تونس، والمؤسسات المعنية بهذا الملف، ودور الفاعلين الاجتماعيين في مكافحته.
ونقرأ في العدد أيضا جملة من الحوارات مع خبراء في مجال مكافحة الفساد، ومع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب.
وجاء في تقديم موضوع هذا العدد ما يلي "تظهر تونس كما لو أنها هزمت في معركة الفساد قديمه وجديده. ويظهر أن الفساد الذي كان طلب دحره أول الثورة ثابتا ومشتركا، قد تحول الى مشترك قيمي. قد تكون هذه الصورة صحيحة في جانب هام من تفصيلها، لكنها حتما لا تختزل المشهد. فذات تونس، التي يستفحل فيها الفساد، تبدي مقاومة له عنوانها الأساسي شبابها، الذي اختار أن تكون مكافحة الفساد معركة مستقبله". 
يذكر أن هذه المفكرة تصدر بدعم مالي من مبادرة المساحة المشتركة، "هينريش بل" ومؤسسة "المجتمع المفتوح".
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