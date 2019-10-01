أحوال الطقس لليوم الثلاثاء

سيكون طقس الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 على النحو التالي حسب ما ورد في موقع المعهد الوطني للرصد الجوي:

الضباب محلي في الصباح ثم طقس عامة قليل السحب فمغيم جزئيا بعد الظهر.

والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية لتصل إلى 40 كلم/س.

أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.