أحوال الطقس لليوم الثلاثاء
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:32 ص
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سيكون طقس الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 على النحو التالي حسب ما ورد في موقع المعهد الوطني للرصد الجوي:
الضباب محلي في الصباح ثم طقس عامة قليل السحب فمغيم جزئيا بعد الظهر.
والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية لتصل إلى 40 كلم/س.
أما البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.
وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 31 و 36 درجة.
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