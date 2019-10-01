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بكلمة واحدة.. نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل مرتقب!

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:21 ص
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بكلمة واحدة.. نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل مرتقب!
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شوقت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، جمهورها لعمل غنائي مرتقب.

ونشرت عجرم متابعيها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" صورة من أحد الأجهزة المتواجدة داخل استوديوهات التسجيل، مكتفية بالتعليق عليها بكلمة "قريبا".

أغنية جديدة

كانت نانسي عجرم كشفت منذ أيام، أن الأغنية المفاجأة التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميزة جدا، وهي من الأغاني الأقرب إلى قلبها.

وأحدث إعلان نانسي عجرم انقلابا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب العديد من معجبيها بعدم تأخرها في طرح الأغنية.

رسالة إلى ملك المغرب

من ناحية أخرى، وجهت نانسي عجرم رسالة إلى ملك المغرب، محمد السادس، عبر حسابها على "تويتر"، تمنت فيها تعافيه من أزمته الصحية التي يمر بها حيث أصيب بإلتهاب رئوي.

وغردت نانسي عجرم "من قلبي بتمنى الشفاء العاجل لجلالة الملك محمد السادس، الله يعطي الصحة والعافية ويحفظه للشعب المغربي والمغرب".

حفلها الغنائي في مصر

وتستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في مصر يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في جامعة الدلتا بالمنصورة احتفالا ببداية العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن تقدم نانسي مجموعة من أغانيها المحببة لدي جمهورها ومنها "الحب زي الوتر"، و"آه ونص"، و"أوكيه"، و"عم بتعلق فيك"، و"ومعاك"، و"مين ده اللي نسيك"، وغيرها من الأغاني.



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