بكلمة واحدة.. نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل مرتقب!

شوقت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، جمهورها لعمل غنائي مرتقب.

ونشرت عجرم متابعيها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" صورة من أحد الأجهزة المتواجدة داخل استوديوهات التسجيل، مكتفية بالتعليق عليها بكلمة "قريبا".

أغنية جديدة

كانت نانسي عجرم كشفت منذ أيام، أن الأغنية المفاجأة التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميزة جدا، وهي من الأغاني الأقرب إلى قلبها.



