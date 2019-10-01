ميدو يستعد لمواجهة الزمالك بمعسكر مغلق

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، الدخول في معسكر مغلق غداً الأربعاء المقبل، استعدادًأ لمواجهة الزمالك، في اللقاء المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.







ويعود الفريق الفيومي إلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي بستاد الدفاع الجوي.







وتغلب مصر المقاصة من الفوز على أسوان بنتيجة 3-2، في أولى جولات الدوري المصري، وذلك في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.







وواجه مصر المقاصة فريق عرب الرمل ودياً، على ستاد السلام، وفاز فيها 3/1 عن طريق أحمد محسن وصلاح أمين وعبد الله مجدى.





