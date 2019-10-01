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نابل: العثور على 400 قارورة خمر داخل شاحنة معدة لنقل المثلجات

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
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نابل: العثور على 400 قارورة خمر داخل شاحنة معدة لنقل المثلجات
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محمد وليد الجموسي
 
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تمكنت وحدات فرقة الشرطة بقرمبالية خلال مراقبة روتينية من ايقاف شاحنة معدة لنقل المثلجات للتثبت من راكبيها، حسب ما أكده مصدر أمني لمراسل شمس في نابل.
الا انه وحسب نفس المصادر وأمام حالة الارتباك التي كان عليها السائق ومرافقه وبتفتيش الشاحنة تم العثور على حوالي 400 قارورة خمر بداخلها كانت معدة للبيع خلسة حسب الأبحاث الأولية مع الموقوفين.
وقد اذنت النيابة العمومية بقرمبالية بايقافهما من أجل بيع الخمر خلسة حسب نفس المصادر الأمنية.
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