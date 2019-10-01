نابل: العثور على 400 قارورة خمر داخل شاحنة معدة لنقل المثلجات

تمكنت وحدات فرقة الشرطة بقرمبالية خلال مراقبة روتينية من ايقاف شاحنة معدة لنقل المثلجات للتثبت من راكبيها، حسب ما أكده مصدر أمني لمراسل شمس في نابل.

الا انه وحسب نفس المصادر وأمام حالة الارتباك التي كان عليها السائق ومرافقه وبتفتيش الشاحنة تم العثور على حوالي 400 قارورة خمر بداخلها كانت معدة للبيع خلسة حسب الأبحاث الأولية مع الموقوفين.