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سوسة: العثور على جثة سائح أجنبي في إحدى الشقق

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:28 ص
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سوسة: العثور على جثة سائح أجنبي في إحدى الشقق
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محمد وليد الجموسي
 
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عثرت مساء أمس الإثنين 30 سبتمبر 2019، سيدة على جثة سائح أجنبي تحمل آثار عنف بمنزلها بجهة سوسة، حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة محمد حلمي الميساوي.
وأوضح الميساوي أن سيدة تسلمت شقتها التي كانت على وجه الكراء واكتشفت وجود جثة تحمل آثار عنف تعود لسائح أجنبي يقطن بأحد النزل بجهة سوسة وقدم إلى تونس لقضاء عطلته.
وأضاف الميساوي أن قاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية بسوسة تحولا على عين المكان لمعاينة الجثة وأذنا بعرضها على الطب الشرعي لتحديد ملابسات الوفاة وفتح تحقيق في جريمة قتل السائح الأجنبي.
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