بلدية غمراسن تزيل المجسم ''الغريب'' وتعتذر للأهالي

أكدت ألفة القديدي رئيسة المجلس البلدي بغمراسن لموزاييك إزالة "المجسم" الذي تم وضعه بإحدى مداخل المعتمدية مع الاعتذار لأهالي المنطقة.

وقد تم اتخاذ القرار إثر جلسة إنعقدت مساء أمس بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن المجتمع المدني.