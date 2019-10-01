بلدية غمراسن تزيل المجسم ''الغريب'' وتعتذر للأهالي
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
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محمد وليد الجموسي
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أكدت ألفة القديدي رئيسة المجلس البلدي بغمراسن لموزاييك إزالة "المجسم" الذي تم وضعه بإحدى مداخل المعتمدية مع الاعتذار لأهالي المنطقة.
وقد تم اتخاذ القرار إثر جلسة إنعقدت مساء أمس بحضور أعضاء المجلس وممثلين عن المجتمع المدني.
يشار إلى أن المجسّم كان قد أثار استياء أهالي الجهة الذين طالبوا بازالته، فيما أكد النحات زيد عسل الذي أنجزه أنه يرمز إلى خطر النفايات بالمنطقة وإنتشار القوارير البلاستيكية وضرورة تنظيم حملات لجمعها.
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