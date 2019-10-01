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صاحب فيديو "وحيد القرن" يكشف تفاصيل الواقعة: "الموضوع كوميدي"

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:23 ص
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صاحب فيديو وحيد القرن يكشف تفاصيل الواقعة: الموضوع كوميدي
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هدى عبدالرازق
 
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كشف الدكتور أحمد علام، صاحب فيديو "وحيد القرن" المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الواقعة، معقبا: "الحكاية كوميدية جدا"، معتبرا أن تداول هذا الفيديو أكبر مثال على سرعة انتشار الشائعات.

وأوضح "علام"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه كان هو ومجموعة من أصدقائه كانوا في نيبال يتناولون العشاء في أحد المطاعم بمحمية طبيعية تدعى شتوان، وأحيانا الحيوانات تسير من الشارع للوصول إلى الغابة.

وأضاف أنهم فوجئوا بمرور الخرتيت في الشارع، موضحا أنه صوره فيديو وأرسل الفيديو إلى جروب مغلق مع أصدقائه، متابعا: "فوجئت بعد ساعة بيصحونا وبيقولوا الفيديو نزل على الفيسبوك وعمل 60 ألف شير في ساعة"، لافتا إلى أن انتشر أنه فيديو أجنبي وتم تركيب صوت مصري عليه.

وعن ظهور أصوات مصرية بالفيديو، عقب "ناس مصريين في نيبال هيتكلموا لوندي يعني.. في واحد ابن حلال سرق الفيديو ونزله على الفيسبوك"، ليعقب الإعلامي عمرو أديب ساخرًا: "يا مثبت العقل والدين يا رب.. إيه اللي بيجرى ده يا جدعان، أنا هاخد طيارة وأجي اتفرج على الخراتيت ".
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المزيد عن: وحيد القرن عمرو اديب صاحب فيديو وحيد القرن
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