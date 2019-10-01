صاحب فيديو "وحيد القرن" يكشف تفاصيل الواقعة: "الموضوع كوميدي"



وأضاف أنهم فوجئوا بمرور الخرتيت في الشارع، موضحا أنه صوره فيديو وأرسل الفيديو إلى جروب مغلق مع أصدقائه، متابعا: "فوجئت بعد ساعة بيصحونا وبيقولوا الفيديو نزل على الفيسبوك وعمل 60 ألف شير في ساعة"، لافتا إلى أن انتشر أنه فيديو أجنبي وتم تركيب صوت مصري عليه.



وعن ظهور أصوات مصرية بالفيديو، عقب "ناس مصريين في نيبال هيتكلموا لوندي يعني.. في واحد ابن حلال سرق الفيديو ونزله على الفيسبوك"، ليعقب الإعلامي عمرو أديب ساخرًا: "يا مثبت العقل والدين يا رب.. إيه اللي بيجرى ده يا جدعان، أنا هاخد طيارة وأجي اتفرج على الخراتيت ".



وأوضح "علام"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه كان هو ومجموعة من أصدقائه كانوا في نيبال يتناولون العشاء في أحد المطاعم بمحمية طبيعية تدعى شتوان، وأحيانا الحيوانات تسير من الشارع للوصول إلى الغابة.