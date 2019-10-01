حملة لتحيين سجل الفقر تحت مسمى ''هاو جيناك''

قال محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح موزاييك اليوم بالحمامات إنّ وزارته أعدّت خطة تدخل استثنائية لن تقتصر على منحة الـ 180 دينارا للعائلات المعوزة التي تستفيد منها 285 ألف أسرة.

​​​ وأوضح الطرابلسي أن الدولة في مواجهة فقر بأبعاد متعددة وأنّه إعتبارا لهذه الأبعاد التي تشمل السكن والتنقل ومؤشر الأمية وظروف الحياة داخل الاسرة، فسيتم اعتماد نظام تنقيط يمنح عددا من النقاط للأسر المعوزة لتحديد مستوى الفقر وبذلك يسهل تدخل الدولة ليكون أكثر نجاعة.

وأكد وزير الشؤون الإجتماعية أن نظام التنقيط سيكون مدونا في بطاقة الأمان الاجتماعي التي شرعت الدولة في توزيعها منذ سنة 2018 .