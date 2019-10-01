"حماية المستهلك" يحذر من إعلانات وهمية لرحلات عمرة مجانية

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حذَّر اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين من إعلانات وهمية تُنشر عبر بعض مواقع الإنترنت، مشيرا إلى أن هذا المواقع تطلب من المواطنين تسجيل بياناتهم للحصول على رحلات عمرة مدفوعة التكاليف مجانا.



وقال عبد المعطي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "CBC"، اليوم الإثنين، إن الإعلان الوهمي يقول أنه يتعامل مع وزارة الأوقاف السعودية، والمملكة ليس لديها وزارة بهذا الاسم، مشيرا إلى أن السعودية لديها وزارة للحج والعمرة.



وأضاف أن المرصد الإعلامي الخاص بجهاز حماية المستهلك رصد الإعلانات الوهمية وأصدر بيانًا يطالب فيه المواطنين بتوخي الحيطة والحذر من الوقوع في شبكات النصب والاحتيال على صفحات التواصل الاجتماعي، كما قام الجهاز بمخاطبة مساعد وزير الداخلية لتكنلوجيا المعلومات؛ للاتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذه الصفحات فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على هذه الصفحات.



وأضاف "عبدالمعطي" أنه يجب رفع الوعي المجتمعي حتى لا يقع المواطن فريسة للإعلانات المضللة، متابعا: "رفع الوعي المجتمعي مسئولة الجميع، ولجهود التي تبذله الدولة لا يمكن أن تأتي بثمارها إلا إذا كان هناك وعي مجتمعي داعم للأجهزة التنفيذية للدولة".



وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك: "التوعية يجب أن تكون في المساجد والكنائس وبيوت الشباب ومركز الثقافة والمدارس والجماعات"

