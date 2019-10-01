فريدة الشوباشي لـ محمد ناصر: "لو أنت دكر منزلتش مصر وعملت ثورة ليه"

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وجهت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، رسالة إلى الإعلامي الإخواني محمد ناصر، قائلة: "لو إنت دكر منزلتش مصر وعملت ثورة ليه، بتتكلم من بعيد ليه".



وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين: "محمد ناصر حقير وقاعد عند أردوغان علشان الفلوس، وبيشتمنا علشان بنحب بلدنا ولم ننصاع للعملاء والخونة".



وتابعت: "إحنا عايشين في مصر وعاجبنا الوضع، ولم يحدث ثورة في مصر خلال الأيام الماضية ولا ربع ثورة حتى، أنتم كذابين، وعندكم بجاحة غير طبيعية".



واستكملت: "محمد ناصر سافل، وزي الفار، ولا يحترمون مصر ولا المصريين هو وأمثاله، وماحدش عبرهم من المصريين في دعواتهم للثورة".



الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، قالت، في سياق آخر، إن المرأة المصرية لديها حس سياسي، ولديها حس وطني، ولديها رغبة في أن تعودة "بني آدم" مرة أخرى، موضحة: "مش شيء اللي يلمسه يبقى عيب وحرام، واللي يشوفه يبقى عيب وحرام".



كما أكدت الشوباشي، أن ثقافة التفرقة بين الرجل والمرأة ثقافة دخيلة على المجتمع المصري، معلقة: "أيام ما كنت في الجامعة مكنش حد بيقول ده راجل وده ست"، مؤكدة على ضرورة أن تسترد المرأة المصرية وعيها وكينونتها، متابعة: "المرأة هي الأخت وهي الأم وهي الزوجة، وهي كل هذا"، موضحة أن المرأة المصرية قامت بعمل إعجاز في ثورة 30 يونيو، لافتة إلى ثورة 30 يونيو أعادت لـ المرأة المصرية مكانتها، متابعة: "المرأة المصرية تستطيع إفشال المخططات، والرئيس عبد الفتاح السيسي يراهن عليها".

