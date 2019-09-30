قرار مفاجئ من الكاف بخصوص أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

لا تزال أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي مستمرة، حيث لم يتحدد حتي الآن الفريق المتأهل لدور المجموعات من هذه المباراة بشكل رسمي، وذلك بعدما قرر الاتحاد الإفريقي دراسة الموقف كاملًا قبل اتخاذ أي قرار بخصوص اللقاء.





نادي جينيراسيون فوت السنغالي رفض خوض مباراة الزمالك في ملعب "برج العرب"، اعتراضًا على تغيير موعد وملعب اللقاء والذي كان محددًا سلفًا اقامته يوم السبت على ملعب "بتروسبورت"، وأعلن حكم المباراة أمس اعتبار الفريق منسحبًا، والزمالك فائزًا ومتأهلًا لدور المجموعات، قبل أن يؤجل الكاف اعتماد نتيجة اللقاء لحين دراسة الأزمة بشكل كامل.





وكان مفترض أن يعلن الاتحاد الإفريقي قراره بخصوص لقاء الزمالك وجينيراسيون مساء اليوم الاثنين، ولكن لجنة المسابقات بالكاف أعلنت تأجيل الاجتماع ليوم 8 أكتوبر المقبل، لبحث الأزمة من كافة جوانبها، واتخاذ القرار النهائي بشأن اللقاء، وهناك تقارير تشير إلي إمكانية إعادة المباراة مرة أخري.





يذكر أن لقاء الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال كان قد انتهي بخسارة الفريق المصري بهدفين دون مقابل.



