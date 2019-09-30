أتلتيكو مدريد يرفع شكوى ضد قائد ريال مدريد بسبب إهانة الحكم

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن تعدي سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسباني، على الحكم المساعد لمباراة الملكي وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، يوم السبت الماضي، غضب مدرب أتلتيكو، دييجو سيميوني وجمهور أتلتيكو أيضًا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن تعدي سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسباني، على الحكم المساعد لمباراة الملكي وغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، يوم السبت الماضي، غضب مدرب أتلتيكو، دييجو سيميوني وجمهور أتلتيكو أيضًا.

وأشارت تقارير عديدة أن هناك عقوبة محتملة تنتظر راموس وقد تبعده عن فريقه من 4 إلى 12 مباراة، وذلك بعد ان قام راموس بالتعدى على الحكم المساعد "لفظيا" في شوط المباراة الأول، ولم يتخذ حكم اللقاء أي قرار بشأن اللاعب، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.



