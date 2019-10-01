حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارًا، لطيف ليلاً.







وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 32 شبين الكوم 22 31 طنطا 23 31 دمنهور 23 30 الإسكندرية 24 29 بلطيم 22 29 مطروح 20 28 السلوم 20 28 سيوة 19 34 بورسعيد 24 29 دمياط 24 29 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 20 33 السويس 22 32 العريش 20 29 رفح 20 29 رأس سدر 22 29 نخل 16 29 نويبع 26 31 طابا 21 29 كاترين 15 30 الطور 25 30 شرم الشيخ 26 33 الغردقة 24 33 مرسى علم 26 33 الفيوم 22 32 بني سويف 21 32 المنيا 20 33 أسيوط 20 33 سوهاج 21 34 قنا 22 36 الأقصر 24 37 أسوان 24 38 أبو سمبل 23 37 الوادي الجديد 24 36 شلاتين 25 35 أبو رماد 25 34 حلايب 26 33 رأس حدربة 26 33





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 38 المدينة المنورة 29 40 الرياض 29 41 المنامة 31 38 أبوظبي 29 40 الدوحة 30 40 الكويت 26 42 دمشق 13 33 بيروت 24 29 عمان 15 30 القدس 17 27 غزة 20 29 بغداد 25 40 مسقط 30 34 صنعاء 13 23 الخرطوم 26 35 طرابلس 21 29 تونس 20 31 الجزائر 21 28 الرباط 14 26 نواكشوط 25 31





درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 20 29 كوالالمبور 24 32 طوكيو 21 27 أثينا 18 29 روما 16 26 باريس 12 21 مدريد 12 27 برلين 08 18 لندن 09 18 مونتريال 11 22 موسكو 06 16 نيويورك 21 26 واشنطن 21 29





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



