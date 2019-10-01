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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارًا، لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة22 32
شبين الكوم22 31
طنطا23 31
دمنهور23 30
الإسكندرية24 29
بلطيم22 29
مطروح20 28
السلوم20 28
سيوة19 34
بورسعيد24 29
دمياط24 29
الزقازيق23 32
الإسماعيلية20 33
السويس22 32
العريش20 29
رفح20 29
رأس سدر22 29
نخل16 29
نويبع26 31
طابا21 29
كاترين15 30
الطور25 30
شرم الشيخ26 33
الغردقة24 33
مرسى علم26 33
الفيوم22 32
بني سويف21 32
المنيا20 33
أسيوط20 33
سوهاج2134
قنا22 36
الأقصر24 37
أسوان24 38
أبو سمبل23 37
الوادي الجديد24 36
شلاتين25 35
أبو رماد25 34
حلايب2633
رأس حدربة26 33

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة2838
المدينة المنورة2940
الرياض2941
المنامة3138
أبوظبي2940
الدوحة3040
الكويت2642
دمشق1333
بيروت2429
عمان1530
القدس1727
غزة2029
بغداد2540
مسقط3034
صنعاء1323
الخرطوم2635
طرابلس2129
تونس2031
الجزائر2128
الرباط1426
نواكشوط2531

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين2029
كوالالمبور2432
طوكيو2127
أثينا1829
روما1626
باريس1221
مدريد1227
برلين0818
لندن0918
مونتريال1122
موسكو0616
نيويورك2126
واشنطن2129

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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