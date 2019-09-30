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بوروسيا دورتموند يحسم مصير جادون سانشو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:37 م
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بوروسيا دورتموند يحسم مصير جادون سانشو
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية ألمانية، أنه قد حسم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مصير نجمه الدولي الإنجليزي الشاب، جادون سانشو، جناح الفريق وأحد هدافيه الرائعين، خلال الموسم الماضي والحالي.

ومن الجدير أن سانشو قد ظهر بشكل جيد للغاية في البوندسليجا منذ وصوله من مانشستر سيتي في عام 2017 ، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 29 تمريرة حاسمة خلال 64 مباراة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كيكر" الألمانية، فإن مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، قد تحدث عن مستقبل سانشو مع أسود الفيستيفاليا بقوله: "لم نتخذ أي قرار، ولكن ليس عليك أن تكون نبياً لتعلم أن سانشو لن يلعب هنا لمدة خمس سنوات".

وأضاف المدير الرياضي لدورتموند: "سانشو حقق تطوراً ملحوظاً في دورتموند، وأشك بأن هذا الأمر كان سيحدث إذا تواجد مع أحد كبار الدوري الإنجليزي".

وكان زورك نفسه قبل عدة أشهر أن يونايتد قد تقدم بالفعل بعرض للتعاقد مع سانشو الصيف الماضي، لكن العرض قوبل بالرفض من إدارة النادي التي لم تكن تخطط لبيعه صيفاً، غير أن تصريحات المدير الرياضي لدورتموند تجدد آمال المان في ضمه مجددا.

يذكر ان سانشو انضم من مانشستر سيتي إلى دورتموند في 2017، مع الإشارة إلى أن عقد بيعه تضمن بندين، الأول حصول سيتي على 15 % حال انتقاله لأي فريق لاحقاً والثاني عودته لسيتي استناداً لبند الأولوية والذي يعطي النادي السماوي الحق في ضم اللاعب.
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