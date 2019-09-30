رئيس الحكومة يتابع مشروع المركب الشبابي بمنوبة

اطلع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بعد ظهر اليوم الاثنين، على مشروع المركب الشبابي بمنوبة، الذي انتهت أشغاله، وتم التصريح والاستلام الوقتي بتاريخ 24 سبتمبر الحالي.

وأكد الشاهد، بالمناسبة، أن "المركب على درجة كبيرة من الأهمية في منطقة فيها نسبة مرتفعة من الشباب، ومن شأنه استقطاب المزيد من شباب باقي الجهات، إذ يتضمن فضاؤه إقامات وقاعة عروض، وسيتدعم لاحقا بمسبح وقاعة مغطاة للألعاب الفردية ستعزز المركب الرياضي بمنوبة، الذي يتضمن قاعة للألعاب الجماعية وملعب كرة قدم، وذلك بقيمة جملية تقدر ب17 مليون دينار".

وأذن رئيس الحكومة، خلال هذه الزيارة، للمصالح الجهوية بربط المركب في أقرب الآجال بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشراب، حتى يتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، ويعزز المنظومة المؤسسات الشبابية بالجهة.

جدير بالإشارة أن هذا المركب الشبابي، الذي انطلقت أشغال بنائه في 25 جانفي 2018، وأنجزت بنايته بكلفة 3.177 مليون دينار، تم تشييده على مساحة قدرها 1920 مترا مربعا. ويتكون هذا المركب من أربع قاعات للأنشطة، وقاعة متعددة الاختصاصات، وقاعة أكل ومطبخ، فضلا عن مبنى للإدارة، ومبيت بطاقة استيعاب تبلغ 50 سريرا، مع تهيئة خارجية ومحول كهربائي.