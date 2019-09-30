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مصطفى عبد الكبير: البحّارة المحتجزين بليبيا سيعودون الى تونس الاربعاء القادم

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:38 م
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مصطفى عبد الكبير: البحّارة المحتجزين بليبيا سيعودون الى تونس الاربعاء القادم
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محمد وليد الجموسي
 
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أكد الناشط الحقوقي ورئيس المرصد التونسي لحقوق لانسان والهتم بالشأن الليبي مصطفى عبد الكبير لمراسل الإذاعة الوطنية أن البحارة المحتجزين بليبيا موجودون الان في مدينة الزاوية و في حالة جيدة  ويحظون بمعاملة حسنة.
وأضاف الكبير انه قد تم التوصل الي انهاء هذه الازمة وسيتم اطلاق سراحهم وسيعودون الي تونس الأربعاء القادم.
يشار الى ان وحدات خفر السواحل الليبية احتجزت أمس مركبي صيد وعلى متنهما 16 بحارا تونسيا اصيلي ولاية المهدية بداعي الصيد داخل المياه الليبية.
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