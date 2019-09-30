ترقية 4036 من العاملين بديوان محافظة بني سويف والوحدات المحلية

البطاقات التموينية



وفي سياق منفصل، ناقش المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، الإجراءات المنفذة للتيسير على المواطنين في ملف البطاقات التموينية والإجراءات التي تنفذها وزارة التموين في هذا الشأن، مشددًا على أن ملف الدعم التموينى في مقدمة أولويات الدولة، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية بسرعة توفير الحلول والبدائل للمشكلات التي تواجه المواطن في إحتياجاته الأساسية مع العمل على الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحيوية المقدمة لهم، ولاسيما في هذا الملف يتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه نظرا لأهميته للمواطن البسيط في حياته واحتياجاته اليومية.



وجاء ذلك في بيان إعلامي لمحافظة بني سويف، عقب لقاء المحافظ مع وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، الذي استعرض التيسيرات والإجراءات المنفذة في القطاع، وماتم تنفيذه من توجيهات المحافظ المستمرة للتيسير على المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني والذين تأثروا سلبا من إجراءات تنقية البطاقات التموينية بهدف إيصال الدعم لمستحقيه، حيث تم فتح باب التظلمات "العدالة الإجتماعية".



وأشار البيان، إلى أنه يجري حاليا استقبال طلبات التظلمات بـ48 مكتب تموين منتشرة بالمدن والقرى، وتم تخصيص موظفين تحت متابعة مباشرة من رئيس المكتب لتلقى الطلبات من المواطنين، حيث يتم استقبال التظلمات بدون استمارة ويتم إعلام المواطنين بالمستندات المطلوبة لرفعها على المنظومة المركزية بالوزارة لإتخاذ اللازمة، مع العلم أن كافة الطلبات يتم قبلولها وبحثها.



حيث يستقبل الموقع حاليًا التظلمات لأي شخص تم استبعاده على مدار المراحل السابقة للتنقية، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية الخاصة باستبعاد غير المستحقين ويتم فحص التظلمات ومن يثبت التأكد من استحقاقه للدعم يتم إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية، وذلك بعد قرار وزير التموين بإعادة فتح باب التظلمات للمستبعدين مِن بطاقات التموين.



واضاف البيان: تستقبل 3 مكاتب حاليا تم تطويرها مؤخرا وتحويلها لمراكز خدمة متطورة "يجري تشغليها تجريبًا لحين افتتاحها رسميًا" لاستقبال التظلمات من كافة المراكز والمدن ويتم رفعها بشكل مباشر على المنظومة المركزية بالوزارة، حيث تم تدعيم مركزين ببني سويف وآخر باهناسيا بـ12 جهاز كمبيوتر حديث وخدمة الإنترنت للسماح برفع الطلبات على المنظومة المركزية، وتم تدريب الموظفين على التعامل مع المنظومة بالشكل الأمثل.



وشّدد المحافظ ــ بحسب البيان ــ على أهمية أن يتم تنفيذ الإجراءات سابقة الذكر بالتوازي مع تسهيل إجراءات استخراج بطاقات تموين جديدة لمن ليس له بطاقات مِن محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا على ضرورة توعية المواطنين بأن تنقية بطاقات التموين يقتصر على الفئات غير المستحقة فقط دون المساس بمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.



أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، قرارًا برقم 1599 لسنة 2019 بالموافقة على ترقية 4036 من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية اعتبارا من 1 يوليو 2019، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيه 2019م، إلى المستويات الوظيفية المستحقين لها مع احتفاظهم بأقدميتهم المتبقية بعد الترقية.وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن هذا القرار في ضوء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبناء على محضر لجنة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة والمعتمد محضرها بتاريخ 25 سبتمبر الجاري في هذا الشأن.