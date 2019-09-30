ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نابل:وفاة عضو بالقائمة المستقلة "الكفاح" ومدير حملتها الانتخابية إثر حادث مرور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:35 م
Advertisements
نابل:وفاة عضو بالقائمة المستقلة الكفاح ومدير حملتها الانتخابية إثر حادث مرور
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 جد بعد ظهر اليوم الاثنين، حادث مرور، نتج عنه وفاة عضو بالقائمة المستقلة "الكفاح"، المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة نابل 1، ومدير حملتها، وفق ما أكده 
رئيس القائمة، محمود بن رجب.
وأوضح بن رجب في تصريح ل(وات)، أن صورة الحادث تتمثل في انقلاب السيارة التي كانت تقل عضو القائمة، معاوية الدريدي، ومدير حملتها، حسين الجدي، نتيجة اصطدامها بمخفض السرعة بمنطقة العيايدة من معتمدة قربة. 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
1
x
21:00
1
أرسنال

DMCA.com Protection Status