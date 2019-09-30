رئيس الجمهورية محمد الناصر يستقبل وفدا عن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين

استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الاثنين 30سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، وفدا عن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين يتقدمهم السناتور Alcee Lamar Hastings ، رئيس لجنة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأبرز رئيس الجمهورية عراقة علاقات الصداقة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية ومتانة الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما، كما نوّه بالدعم السياسي والاقتصادي المتميز الذي تحظى به تونس من الولايات المتحدة وأعرب عن تطلع بلادنا إلى مزيد الارتقاء بالتعاون المشترك في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لتونس وللمنطقة عموما.

كما أبرز رئيس الجمهورية تمسك تونس بمواصلة المسار الديمقراطي بخطى ثابتة، رغم التحديات الاقتصادية والتنموية التي تمر بها، وأكد أنها تعمل على تحقيق التنمية الشاملة معوّلة في ذلك بالأساس على جهود أبنائها وعلى مساندة شركائها، داعيا في هذا الخصوص المستثمرين الأمريكيين إلى مزيد اكتشاف فرص الشراكة في تونس بما من شأنه أن يدعم الدورة الاقتصادية لبلادنا ويساعد على توفير فرص عمل للشباب ويفتح أمامه الآفاق نحو غد أفضل.

من جهته أوضح السناتور هاستنغ أن الزيارة التي يؤديها الوفد الأمريكي إلى تونس تهدف إلى تأكيد الاهتمام الذي توليه بلاده لنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بعد الخطوات الكبرى التي قطعتها في هذا المجال.

كما جدد التزام الولايات المتحدة بمساندة جهوده تونس في تركيز المؤسسات الديمقراطية ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والأمنية القائمة وثمّن في هذا الخصوص نجاح جهود تونس في مكافحة الإرهاب ودورها الاستراتيجي كديمقراطية ناشئة في ضمان وتدعيم الاستقرار في المنطقة عموما.