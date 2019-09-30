أرقام مُذهلة لألميريا تحت قيادة تركي آل الشيخ





نجح المستشار تركي آل الشيخ مالك نادى ألميريا الإسبانى من تحقيق طفرة فنية واضحة مع الفريق، وذلك بعد شرائه للنادي الإسبانى وتقدم الفريق بشكل رائع ببطولة الدوري الإسبانى للدرجة الثانية والسير على خطي ثابتة بدعم آل الشيخ.









ولعب فريق ألميريا حتى الآن 8 مباريات بدورى الدرجة الثانية الإسبانى وإستطاع الفريق تحقيق 17 نقطة من 24 نقطة وإحتلال المركز الثانى فى الدوري خلف قادش الذى يتصدر برصيد 19 نقطة بفارق نقتطين فقط، مما يجعل فىيق ألميريا مرشح بقوة للصعود للدوري الإسبانى الموسم المقبل، خاصة بعد الدعم الكبير وتطور الأداء الذى أصبح به الفريق بعد انتقال ملكيته لتركي آل الشيخ.









ونجح آل الشيخ في التعاقد مع 14 صفقة جديدة، والنزول بأعمار اللاعبين من أجل قوة المشروع ونجاحه، وصرف الفريق قرابة ال 50 مليون يورو من بينهم 20 مليون لتدعيم الفريق و7 ملايين ديون و20 مليون لشراء النادي.









وأصبح فريق ألميريا متابع بشكل كبير من قبل الجماهير العربية بعد أن قام تركي آل الشيخ بشراءه مقابل نحو 20 مليون يورو، ويسعى الفريق للصعود لدورى الدرجة الأولي خاصة بعد الصفقات التى أبرمها الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وفى فترة زمنية قياسية بعد شراء الفريق 14 لاعب أبرزهم اللاعب الإنجليزي أرفين أبيا والكرواتي كوريتش والذى تألقوا مع الفريق.





ولعب ألميريا 8 جولات فاز في 5 مباريات وتعادل مرتين، بينما خسر في مباراة واحدة فقط.