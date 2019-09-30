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حديقة الحيوان تكشف حقيقة تجول حيوان "وحيد القرن" في شوارع مصر (فيديو)

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:17 م
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حديقة الحيوان تكشف حقيقة تجول حيوان وحيد القرن في شوارع مصر (فيديو)
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داليا الحسين
 
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كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، حقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حول سير "وحيد القرن" في شوارع القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر عار عن الصحة تماما. 

وقال "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "CBC"، مساء الإثنين، إن مصر كان لديها وحيد القرن "واحد" فقط وتوفي، وهو حيوان مهدد بالانقراض في العالم، لافًتا إلى أن موطنه الأصلي في جنوب إفريقيا، ويوجد تجمعات قليلة منه؛ وهو في طريقه للانقراض.

وأضاف أن وحيد القرن الذي كان في مصر توفي في شهر أغسطس الماضي وكان أنثى عمرها حوالي 50 سنة؛ وهو عمر كبير جدا بالنسبة لهذا الحيوان، ويفوق معدله الطبيعي بحوالي 10 سنوات؛ وتم تحنيطها وموجود بمتحف حديقة الحيوان؛ لأنه حيوان قيم للغاية.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية: "كانت مصدر فخر لنا أن يكون لدينا وحيد القرن؛ لأنها الوحيدة في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول خارج مصر.

ونوه "رجائي" إلى أن حيوان وحيد القرن ؛ شرس للغاية وغير موجود في الوقت الحالي في أية حديقة حيوان بمنطقة الشرق الأوسط، معلقًا ساخرًا من الفيديو: "هو مش عصفورة عشان يطير أو غزالة بتجري منا عشان يتجول في شوارع القاهرة".
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