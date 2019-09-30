ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر يونايتد مع أرسنال
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:15 م
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أحمد عصام
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تعادل فريق مانشستر يونايتد مع فريق أرسنال بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورفع فريق أرسنال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 9 نقاط فقط بعد مرور 7 جولات من البطولة.
ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز كالتالي :-
1- ليفربول 21 نقطة.
2- مانشستر سيتي 16 نقطة.
3- ليستر سيتي 14 نقطة.
4- أرسنال 12 نقطة.
5- وست هام 12 نقطة.
6- توتنهام هوتسبير 11 نقطة.
7- تشيلسي 11 نقطة.
8- كريستال بالاس 11 نقطة.
9- بورنموث 11 نقطة.
10- مانشستر يونايتد 9 نقاط.
11- بيرنلي 9 نقاط.
12- شيفيلد يونايتد 8 نقاط.
13- ساوثهامبتون 7 نقاط.
14- ولفرهامبتون 7 نقاط.
15- ايفرتون 7 نقاط.
16- نوريتش سيتي 6 نقاط.
17- برايتون 6 نقاط.
18- استون فيلا 5 نقاط.
19- نيوكاسل يونايتد 5 نقاط.
20- واتفورد نقطتين.
وانتهت مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بتلك المباراة، حيث سيبدأ الاسبوع الثامن بداية من يوم السبت المقبل.
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