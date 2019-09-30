سقوط تاجر هارب من 79حكم حبس في بنها



المطلوب التنفيذ عليه في عدد 79 حكم حبس،جرى اخطارا اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية والعميد حازم عزت مدير مباحث القليوبية،وتم اعداد اكمنة وضبطة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



وكان قد لقى ميكانيكى مصرعه، السبت الماضي، أثناء عبوره طريق بنها الإسكندرية الزراعي، أمام مدينة طوخ صدمته سيارة طائشة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.





وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد مصرع ميكانيكي أثناء العبور أمام ورشته بطريق مصر الإسكندرية الزراعى أمام مدينة طوخ صدمته سيارة طائشة فى إتجاه مدينة بنها.





وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتسيير الحركة المرورية لعدم تعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وشهدت مدينة بنها إصابة فكهاني يدعى "محشي"، اليوم السبت، بطلق ناري في مشاجرة مع عاطل شهرته "عوكل" بسبب خلافات مالية، جرى نقل المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول بنها، بوصول إخطار من مستشفي بنها الجامعي، بوصول المدعو "محمد م ا"، وشهرته "محمد محشي" 26 سنة، فكهاني، ومقيم عزبة السوق بالمدينة، السابق اتهامه في 5 قضايا (مخدرات، سرقة، قتل)، مصاب بطلق ناري أعلى الكتف الأيمن، وجرى حجزه بالمستشفى لتلقي العلاج.





وتبين من تحريات المباحث حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمدعو "أحمد ع ا"، وشهرته "عوكل" 18 سنة، عاطل، ومقيم شرق حارة الشرفة ببنها، أثناء طلبه رد مبلغ مالي مستحق له من الأخير، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها المتهم عيار من سلاح ناري فرد روسي كان بحوزته في الهواء بقصد تهديد المصاب أحدثت إصابته المشار إليها وفر هاربًا.





تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين، وجرى بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عباره عن فرد روسي، و3 طلقات من ذات العيار، وجرى التحفظ عليه، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.



وكانت قد سيطرت أجهزة الامن بالقليوبية،قبل يومين علي مشاجرة نشبت بين صاحبي محل أحذية بعزبة ياسين دائرة قسم ثان شبرا الخيمة إستعان فيها كل طرف بأقاربة والعاملين معه،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقي المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بناحية عزبة ياسين يالوحدة العربية دائرة القسم



وأخطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، وإنتقل العميد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طــــــرف أول علي ش ع صاحب محل أحذية ومينا م عامل بذات المحل.



وطرف ثان محمد ع صاحب محل أحذية وشقيقه أحمد ع أستورجي ومحمود ص سائق وشعبان م س صاحب محل أحذية وجليله ع ع ربة منزل، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب وجود خلافات مالية بينهما وإدعاء كل طرف بمديونية الأخر له بمبالغ مالية خاصة بتجارة الأحذية تطورت لمشاجره وتشابك بالأيدي دون حدوث ثمة إصابات.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجره وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.







ألقت مباحث القليوبية، القبض على تاجر هارب من 79حكم حبس، تم التحفظ علية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، اخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بضبط المدعو "م ن م س" 67 تاجر ومقيم ساحل دجوى دائرة المركز.