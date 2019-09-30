ننشر تفاصيل اجتماع محافظ دمياط مع مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة

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عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، بحضور اللواء بحري وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، وأحمد فتحي سليم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، والمهندس محمد رجب، رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، ووكيل وزارة الاستثمار.



وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة والإحاطة بالموافقات الصادرة، والبت في طلبات التعديل التي تقدم من المشروعات الموافق عليها بنظام المناطق الحرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتجديد وإصدار تراخيص مزاولة النشاط وتعديل السمة التجارية لعدد من الشركات، وإضافة نشاط جديد فضلا عن عرض الموقف الحالي لبعض الشركات ورفع كفاءة بعض المباني بالمنطقة وتأهيل وتطوير البوابات والسور المشترك بين ميناء دمياط والمنطقة الحرة وتدعيم الإنارة.



من جانبها، أوضحت المحافظ أن نسبة الإشغال بالمنطقة الحرة ١٠٠٪ وذلك لتمتع دمياط بمقومات جاذبة للإستثمار، مؤكدة أن المنطقة حققت مؤشرات عالية في تحسين مساهمة المناطق الحرة ونمو الصادرات الخارجية، وكذلك دعم قوى الإنتاج الوطني وتحسين كفاءة مستحقات الهيئة.



وذكرت الدكتورة محافظ دمياط أنه تم خلال جلسة الاجتماع مناقشة أطر الخطة الخاصة بعمل توسعات جديدة للمنطقة، لافتة إلى أن تلك التوسعات ستوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وذلك من خلال وضع شروط بجعل أولوية العمل لشباب دمياط، مضيفة أنه تم عرض كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه بعض الشركات بالمنطقة الحرة، وذلك تمهيدا لوضع حلول جذرية لها بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.



وجدّدت المحافظ دعوتها لممثلي الشركات بالمنطقة بتعزيز المساهمات المجتمعية لدعم المشروعات ذات النفع العام بالمحافظة، وذلك في إطار مسؤوليتها نحو المجتمع ولتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.