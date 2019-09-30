تراجع جديد فى اسعار الحديد يصل لألف جنيه فى الطن

تراجعت اسعار الحديد بأكثر من المتوقع بحسب إعلان المصانع عن اسعارها خلال شهر أكتوبر، بسبب تراجع السعر العالمي للخام الحديد "بليت" وتراجع الطلب على مواد البناء بصفة عامة.





وأعلنت شركة حديد عز اليوم الإثنين، عن خفض أسعار طن الحديد اللفائف لتصل إلى 10890 جنيهًا للطن بدلاً من 11290 جنيها خلال شهر سبتمبر تسليم أرض مصنع، بتراجع 1000 جنيه، و طن حديد اللفائف 10890 جنيها .





وخفضت شركة بشاي للصلب أسعارها، بداية من غدٍ الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل ، بقيمة تصل إلى 700 جنيه للطن ليسجل 11190 جنيهًا للطن أطوال تسليم أرض المصنع، بدلًا من 11890 جنيهًا.





وتشهد أسعار الحديد منذ أوائل شهر يونيو الماضي ، والسبب هو انخفاض أسعار الخردة والبليت عالميًا، حيث وصل سعر طن الخردة الآن إلى 220 دولارًا بدلا من 235 دولارًا منتصف الشهر الجاري، وسعر طن البليت إلى 370 دولارًا، بدلا من 400 دولار منتصف الشهر الجاري .





وتراجعت اسعار الحديد خلال شهر سبتمبر بشكل كبير لتخسر نحو 400 جنيه ، مع تراجع الطلب على مواد البناء بصفة عامة بجانب إنخفاض سعر خام الحديد "البليت" .

وتوقعت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية ، أن تستمر حالة الاستقرار او التراجع فى اسعار الحديد مع تراجع حركة المشاريع بسبب دخول فصل الشتاء والتي تنعكس بشكل مباشر على سعر بيع حديد التسليح واستمرار تراجع الأسعار .





وكانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يومًا اعتبارا من يوم 15 أبريل الماضي .





وتقدم عدد من مصانع الدرفلة بالطعن على القرار، وقالت تلك المصانع إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج نظرا لزيادة أسعار الحديد .



