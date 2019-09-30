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جنرال العمليات بالعراق وأفغانستان.. رئيس أركان جديد للجيش الأمريكي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:04 م
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جنرال العمليات بالعراق وأفغانستان.. رئيس أركان جديد للجيش الأمريكي
مارك ميلي
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الفجر السعودي
 
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تسلم قائد القوات البرية في الجيش الأمريكي، مارك ميلي، الإثنين، رئاسة هيئة الأركان خلفًا للجنرال جوزيف دانفورد.

وأقيمت مراسم تسليم المنصب في قاعدة “مير- أندرسون” في ولاية فيرجينيا، بحضور الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، إضافة إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، مارك أسبر.

وفي كلمة خلال المراسم، أوضح ترامب أنهم جعلوا الجيش الأمريكي أقوى جيش في تاريخ العالم. مبينًا أن أفكار دانفورد كان لها تأثير في هذا النجاح.

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ميلي (61 عامًا)، رئيسًا جديدًا للأركان.

وشغل ميلي، منصب قائد القوات البرية منذ عام 2015، إلى جانب مناصب مختلفة في العديد من الدول بما فيها العراق وأفغانستان.

وكان دانفورد تسلم رئاسة الأركان عام 2015 بعد تعيينه من قبل الرئيس السابق باراك أوباما.
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