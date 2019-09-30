أحمد فلوكس لعادل إمام: "بحبك يازعيم من زمان"

وعلق أحمد على الصورة قائلآ: "بحبك يا زعيم من زمان".



ومن ناحية أخرى نشر الفنان أحمد فلوكس فيديو له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليرد من خلاله على الهارب محمد علي.





وقال "فلوكس": انا برد على المليشيات اللي بيبعته الستات عشان ترد معندهمش رجالة ترد، ومحمد على خولت له نفسه إنه هيوقع بين الشعب والجيش وعلق أماله على ذلك.



وأشار "فلوكس" قائلًا: "مصر فيها مشاكل وغلاء أسعار زيها زي اي بلد في العالم مثل السعودية والامارت ويورب، العيال الصغيرة مبيعرفوش سياسة اصلًا ووصفهم قائلًا: " دول مبيعرفوش يدخله الحمام ويطشطفوا وفاكرين أن الشطارة في انهم يشربوا سجاير ويعاكسوا بنات الناس".



وفي نفس السياق قال "فلوكٍس": "زعلانين على محمد علي ده نصاب حرامي وسرق فلوسنا وهربان وعايش برة وبيشتم".



وقال "فلوكس" لمحمد علي: "انت مش راجل لأنك بتشتم من برة وعامل نفسك بتدافع على الفقراء طيب متيجي هنا وتورينا نفسك لو كلامك حقيقي احنا هنحميك".



وأردف "فلوكس" قائلًا: أنا بمثل بقالي 18 سنة وبقالي سنتين بشتغل 100 شغلانة ومابتكلمش ومحدش يقولي انت بتطبل انا معملتش غير مسلسل "الاب الروحي" وفيلم "الممر" اللي اجره مياكلش ابني اصلا.



واستكمل "فلوكس" قائلًا: "الستر والصحة والرزق بتاع ربنا ياحمار ياأهبل انا شاري عربية من شخص أسمه " ياسر القصراوي" وعليا 5 شيكات والراجل عشان عارف ظروفنا ومبيتكلمش، وشغال في شركة عشان اصرف على ابني ومبروحش ارمي ده على حاكم واقول هو السبب".



وفي نفس السياق قال "فلوكس": "احنا مش في المدينة الفاضلة ايه العيال الصغيرة اللي مش فاهمة يعني ايه بلادها وبتتكلم وخلاص ودعاهم فلوكس اللي المذاكرة وبناء النفس مثل الكبار".





قال "فلوكس" ان المقاول الهارب " محمد علي" دفع 27 مليون دولار واتنصب عليه في 20 مليون عشان يعمل فيلم انا اللي بمثل بقالي 19 سنة معرفتش انتج لنفسي فيلم، انا بفتكر نفسي لما كنت بروح الجامعة بميكروباص وبقول الحمد لله رغم ان عيلتنا كانت وقتها متيسرة الحال بس انا راجل بنيت نفسي بنفسي.





واستكمل فلوكس رده على الهارب قائلًا: "انت بتتكلم في رزق وعايز ربنا يكرمك ازاي وانت بتسرق وبتحشش وبتزني وربنا هيكرمك".



قال "فلوكس" للهارب محمد علي" انت راجل عندك شركة مقاولات كبيرة عملت بيها ايه للناس الغلابة بنيت لهم بيوت ولا اكلتهم ولا شربتهم، بلاش صياعة احنا عارفين بعض عايز تعمل دكر تعاله هنا ورينا تعاله للغلابة اللي انت بتستخدمهم لما هربت ".



قال " فلوكس في ملف الصحة ردًأ على محمد على: "الصحة مش حلوة فعلا بس الدكاترة والممرضين دول منين مش مصرين بردو الأجهزة اللي بتيجي وبتبوظ وبتتبدل بتباع من مين مش من مصرين بردو زينا ومنا فينا ولا احنا مستوردنهم من الهند احنا اللي بنفشخ نفسنا بنفسنا".



قال "فلوكس" التعليم فيه مشاكل لكن بيتطور، المدرسين اللي مش بيدرسوا في المدارس وبيدرسوا خصوصي دول منين مش مننا ومصرين بردو الـ"150 مليار" في السنة دروس خصوية منين مش مننا بدل ما بتقول حاكم..حاكم انزل اشتغل".



قال "فلوكس" للشباب اللي بيحلموا بالسافر خارج مصر: " هتسافر بره تعمل ايه ياحيلتها منك ليه هتسافر تغسل صحون اوعى تكون فاكر ان اللي معاك هيشغلك بره".



قال "فلوكس": "مين اللي هيحمينا ياحبيبي احنا جشنا اللي وقفنا على رجلين ووقف العراق وسوريا ولبيا اتعدلت بعدنا انت تعرف ايه عن سينا تعرف مساحتها قد ايه تعرف فيها كام قرية تعرف عوائلها تعرف ايه عنها غير نويبع وطابا وشرم الشيخ والغردقة تعرف ايه الفرق بين الشمال والجنوب تعرف ايه تاريخ بلدك ياللي عندك عشرين سنة ياللي بتظيط من ليه".



قال "فلوكس" انتم مغيبين انتم مش عارفين يعني ايه ناس محترمة يعني ايه بلد بتقوم انزل ابني، اللي مش عاجبك ده قوملك بلدك في كام سنة بعد ماكانت خرابه المؤسسة دي محترمه بيموتوا نفسهم عشان حضرتك تسافروتشتم فينا".





وقال "فلوكس" انا قاعد في ايجار، وابني في مردسة عادية، وعربيتي عليها اقساط،ابويا بنعمله عينيه كل شهر عشان مش معانا فلوس نعملهاله مرة واحدة".



واختتم "فلوكس قائلأ: "عندنا مشاكل أحنا اللي عاملنها لنفسنا زي اللي انتم بتعملوها دلوقتي اللي بيسرق منا فينا، المدرس منا فينا المهندس اللي بيبني عماير وبتقع منا فينا اللي بيفجر نفسه منا فينا واللي مش عاجبه اني بغلط في محمد على اشرب من البحر".

يشار أن آخر أعمال أحمد فلوكس السينمائية مشاركته فى فيلم "الممر"، والفيلم بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد، ومن إخراج شريف عرفة.

نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة نادرة له تجمعه بالزعيم عادل إمام، وكان عمره وقتها لا يتعدى العشر سنوات.