تعرف على تفاصيل مصرع "شهيد الشهامة" في العياط (فيديو)

قال حمادة عزوز، شقيق أرملة شاب العياط أحمد فراج، إنه كان مع "فراج" حتى الساعة العاشرة والنصف، وكانوا في محطة القطار لحجز تذكرة، مضيفا: "هو بيحز التذكرة شاف طفلين بيصوتوا فجري عليهم".





وأشار "عزوز"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنه أنقذ طفلة منهم وجذبها خارج القضبان، والأخرى دفعها بين قضيب القطار حتى يعبر القطار، مضيفا: "ملحقش يجري من أدام القطار".





ولفت إلى أن الفتاة التي كانت بين القضبين خرجت سليمة، منوها بأن "فراج" توفى في الحال، وكان يعمل صنايعي كاوتش سيارات، ورزقه يوم بيومه، ولديه 3 أطفال، ريهام وتبلغ 5 سنوات، ومكة وتبلغ 3 سنوات، وروفيدة تبلغ 6 شهور.





وأضاف شقيق أرملة شااب العياط، "اللي يقدر على فعل اللخير مش عيب، وإحنا بلدنا بلد خير"، متابعا: "أحمد ساكن في بيت بالإيجار وعنده 3 بنات، والمفروض المسئولين تقف جمبه".



