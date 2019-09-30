تعرف على تفاصيل مصرع "شهيد الشهامة" في العياط (فيديو)
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 10:02 م
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هدى عبدالرازق
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قال حمادة عزوز، شقيق أرملة شاب العياط أحمد فراج، إنه كان مع "فراج" حتى الساعة العاشرة والنصف، وكانوا في محطة القطار لحجز تذكرة، مضيفا: "هو بيحز التذكرة شاف طفلين بيصوتوا فجري عليهم".
وأشار "عزوز"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أنه أنقذ طفلة منهم وجذبها خارج القضبان، والأخرى دفعها بين قضيب القطار حتى يعبر القطار، مضيفا: "ملحقش يجري من أدام القطار".
ولفت إلى أن الفتاة التي كانت بين القضبين خرجت سليمة، منوها بأن "فراج" توفى في الحال، وكان يعمل صنايعي كاوتش سيارات، ورزقه يوم بيومه، ولديه 3 أطفال، ريهام وتبلغ 5 سنوات، ومكة وتبلغ 3 سنوات، وروفيدة تبلغ 6 شهور.
وأضاف شقيق أرملة شااب العياط، "اللي يقدر على فعل اللخير مش عيب، وإحنا بلدنا بلد خير"، متابعا: "أحمد ساكن في بيت بالإيجار وعنده 3 بنات، والمفروض المسئولين تقف جمبه".
هذا وقد أنقذ شاب يدعى أحمد فراج من قرية كفر عمار من العياط طفلتين من الموت على قضبان السكة الحديد، حيث توجه ناحيتهما ودفع إحدهما لمكان بعيد، ووضع الأخرى بين القضبان حتى يمر القطار، ولكن القدر لم يمهله أن ينقذ نفسه، وتوفى بسبب اصطدام القطار به، حيث اطلق على أحمد فراج إعلاميا لقب " شهيد الشممة ".
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